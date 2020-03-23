Архив передач

Цветы солидарности

Антон Каймаков
23-03-2020
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Как у наших у ворот Чудо-дерево растёт. Чудо, чудо, чудо, чудо Расчудесное! Не листочки на нём, Не цветочки на нём… Корней Чуковский «Чудо-дерево»

Взаимовыручка помогает людям справиться с множеством проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Добровольцы по всей Чехии сели за швейные машинки, чтобы обеспечить всех нуждающихся защитными масками. В селении Нижние Пасеки, что под горой Ештед, сшитые вручную защитные маски можно «сорвать» с появившегося здесь чудо-дерева, прозванного местными жителями – «масковник».

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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