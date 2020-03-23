Цветы солидарности

Взаимовыручка помогает людям справиться с множеством проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Добровольцы по всей Чехии сели за швейные машинки, чтобы обеспечить всех нуждающихся защитными масками. В селении Нижние Пасеки, что под горой Ештед, сшитые вручную защитные маски можно «сорвать» с появившегося здесь чудо-дерева, прозванного местными жителями – «масковник».

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.