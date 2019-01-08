Благотворительный сбор «Три короля»

Антон Каймаков
08-01-2019
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В Пльзени состоялось традиционное костюмированное шествие «Трех королей», возглавляемое тремя волхвами Кашпаром, Мелихаром и Балтазаром. Шествие началось в центре города на Площади Республики и завершилось у небольшого костела «У Младенца Иисуса». Это единственный в стране храм, посвященный именно новорожденному Спасителю. Дети, облаченные в костюмы трех волхвов, собирали пожертвования в счет Благотворительного сбора «Три короля». Средства будут использованы для поддержки нуждающихся граждан.

Благотворительный сбор «Три короля», фото: ЧТК / Мирослав ХалоупкаБлаготворительный сбор «Три короля», фото: ЧТК / Мирослав Халоупка

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

Антон Каймаков
08-01-2019
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