Благотворительный сбор «Три короля»

В Пльзени состоялось традиционное костюмированное шествие «Трех королей», возглавляемое тремя волхвами Кашпаром, Мелихаром и Балтазаром. Шествие началось в центре города на Площади Республики и завершилось у небольшого костела «У Младенца Иисуса». Это единственный в стране храм, посвященный именно новорожденному Спасителю. Дети, облаченные в костюмы трех волхвов, собирали пожертвования в счет Благотворительного сбора «Три короля». Средства будут использованы для поддержки нуждающихся граждан.