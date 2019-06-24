Авиашоу в честь 75-летия высадки в Нормандии

В ходе Memorial Air Show, которое проводится в городе Роуднице-над-Лабе уже в 15-й раз, зрители могли увидеть самолеты, вертолеты и акробатические пилотажные самолеты, в том числе легендарные британские истребители «Спитфайры», американские «Мустанги» и современные воздушные суда. В этом году авиационное шоу было посвящено 75-летию высадки союзников в Нормандии.