Авиашоу в честь 75-летия высадки в Нормандии

24-06-2019
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В ходе Memorial Air Show, которое проводится в городе Роуднице-над-Лабе уже в 15-й раз, зрители могли увидеть самолеты, вертолеты и акробатические пилотажные самолеты, в том числе легендарные британские истребители «Спитфайры», американские «Мустанги» и современные воздушные суда. В этом году авиационное шоу было посвящено 75-летию высадки союзников в Нормандии.

Фото: ЧТК/Hájek OndřejФото: ЧТК/Hájek Ondřej

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