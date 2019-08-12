15 тысяч молний над Чехией

Чешская Республика пережила грозовую ночь, принесшую ощутимое похолодание. Небосклон озарили 15 тысяч молний. Самое большое количество молний специалисты Чешского гидрометеорологического института зарегистрировали в западной части Чехии в районе города Пльзень.
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