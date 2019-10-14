129 состязания Большого Пардубицкого стипль-чеза со страховой компанией «Славия»

Трасса, на которой проходят скачки сегодня, была построена в 1956 году. Ее дистанция составляет 6900 м, четверть из которых пролегают по вспаханному полю, которое в дождь превращается в густую вязкую жижу. На дистанции 31 препятствие, из которых двадцать семь необходимо преодолеть дважды. Самое сложное из них – ров Таксиса (Большой Таксис, живая изгородь из кустарника высотой 150 и шириной 150 см и сразу за ней ров шириной 5 м и глубиной 2 м) – можно прыгать всего раз в году именно в рамках этих скачек.

В состязаниях 2019 года победил скакун Theophilos под седлом Йозефа Бартоша (на снимке вправо внизу, ров Таксиса).

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.