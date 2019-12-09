100 лет чехословацкой кроне

В ознаменование столетия введения чехословацкой кроны – валюты независимой Чехословакии 5 декабря 2019 года в скульптурную группу «Несущий свет со львом» на крыше здания Чешского национального банка в Праге была помещена «капсула времени». В скульптуре уже хранится подобный памятный знак, вложенный туда в 2001 году.
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