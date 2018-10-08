«Хрупкая красота» в городе Новый Бор

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Скульптура была создана в рамках Международного симпозиума мастеров
художественного стекла в городе Новый Бор. В слете приняло участие
более 50 художников и дизайнеров со всего света.
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