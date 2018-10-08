«Хрупкая красота» в городе Новый Бор

Антон Каймаков
08-10-2018
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Фото: ЧТК/Петрашек РадекФото: ЧТК/Петрашек Радек

Скульптура была создана в рамках Международного симпозиума мастеров художественного стекла в городе Новый Бор. В слете приняло участие более 50 художников и дизайнеров со всего света.

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