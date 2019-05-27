«Славия» завоевала Кубок Чехии

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После великолепного сезона с выходом четвертьфинал Лиги Европы и
победой на чемпионате страны пражская «Славия» завоевала высшую
национальную награду – Кубок Чехии, оформив «золотой дубль».
Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.
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