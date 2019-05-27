«Славия» завоевала Кубок Чехии

Катерина Айзпурвит
27-05-2019
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После великолепного сезона с выходом четвертьфинал Лиги Европы и победой на чемпионате страны пражская «Славия» завоевала высшую национальную награду – Кубок Чехии, оформив «золотой дубль».

Фото: ЧТК/Ондрьей ДемлФото: ЧТК/Ондрьей Демл

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