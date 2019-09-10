«Розовый танк» Давида Черного

Это противоречивое произведение является составной частью выставки „Democracy in Action“, которая проходит под патронажем Чешского центра в Стокгольме. Посредством экспонатов чешского искусства она представляет взгляд на историю и открывает перед шведскими посетителями интерактивное пространство, где они могут ответить на вопрос, что значит для них демократия сегодня. Mероприятие приурочено к 30-летию со дня «бархатной» революции в Чехословакии. (Мероприятие в стиле Open air продлится в Стокгольме до конца сентября)