«Путь на свободу»

«Трабанты» рядом с посольством Германии в Праге, где 28 сентября 2019 года прошел фестиваль «Путь на свободу» в память о 30-летии бегства восточных немцев в ФРГ через столицу Чехословакии. Летом и осенью 1989 году тысячам граждан ГДР удалось уехать на Запад через посольство Западной Германии. На улицах Праги они оставили сотни своих автомобилей, в основном, марки «трабант».