«Моржи» открыли сезон

На снимке ритуал «посвящения в моржи», состоявшийся 15 декабря 2019 года на пляже у верфи «Slavoje» в Праге. Новых «моржей» символически поливают водой из реки Влатава.

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.