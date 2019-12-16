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«Моржи» открыли сезон

16-12-2019
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Зимнее плавание или моржевание, профессиональное и любительское, продолжает в Чешской Республике привлекать к себе все новых и новых сторонников этого вида закаливания.

На снимке ритуал «посвящения в моржи», состоявшийся 15 декабря 2019 года на пляже у верфи «Slavoje» в Праге. Новых «моржей» символически поливают водой из реки Влатава.

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

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