«Моржи» открыли сезон

Зимнее плавание или моржевание, профессиональное и любительское, продолжает в Чешской Республике привлекать к себе все новых и новых сторонников этого вида закаливания.
Владимир Кара-Мурза: «Наша цель – приблизить день, когда в Европе не будет диктаторских режимов»
Милан Кундера. Неспешность получения чешского паспорта
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Решение об установке памятника «власовцам» в Праге вызвало возмущение у Посольства РФ