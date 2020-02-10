«Йизерская 50» – лыжные соревнования для всех

В мировом масштабе известность чешских состязаний «Йизерская 50» значительно увеличило внесение этого забега в список лыжных марафонов ассоциации Worldloppet. В 2020 году в 53-м марафоне «Йизерская 50» принял участие, например, многократный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг (Petter Northug).

Кроме главных лыжных марафонских состязаний в программу «Йизерская 50» постепенно были включены забеги на менее продолжительные дистанции, включая детские соревнования и состязания корпоративных команд, а также ретро-заезд на старинных лыжах в исторических костюмах.

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