Архив передач

«Йизерская 50» – лыжные соревнования для всех

10-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати

Тысячи профессионалов и лыжников-любителей ежегодно съезжаются в Йизерские горы в Чехии, чтобы принять участие в традиционном забеге на 50 километров – «Йизерская 50».

В мировом масштабе известность чешских состязаний «Йизерская 50» значительно увеличило внесение этого забега в список лыжных марафонов ассоциации Worldloppet. В 2020 году в 53-м марафоне «Йизерская 50» принял участие, например, многократный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг (Petter Northug).

Кроме главных лыжных марафонских состязаний в программу «Йизерская 50» постепенно были включены забеги на менее продолжительные дистанции, включая детские соревнования и состязания корпоративных команд, а также ретро-заезд на старинных лыжах в исторических костюмах.

 

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.

10-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL