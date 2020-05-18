«Чешскому Радио» 97 лет

Одной из традиций, свято соблюдаемой «Чешским Радио» в дни празднования начала постоянного вещания, является проведения «Дня открытых дверей». В этот раз, однако, слушатели в здания главной общественной радиостанции Чехии из-за эпидемии попасть не могут. Соблюсти традицию, хотя бы частично, нам помогают современные технологии. На сайте «Чешского Радио» мы предлагаем виртуально пройтись по студиям радио, заглянув также и на выставку радиотехники – Virtuální Den otevřených dveří Českého rozhlasu 2020

Для этой рубрики Радио Прага выбирает самую запоминающуюся фотографию связанную с актуальными событиями прошедшей недели.