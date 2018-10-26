Звание предпринимателя столетия завоевал Toмаш Батя

Итоги анкеты обнародовала Экономическая палата Чешской Республики. В первую десятку не попал ни один из представителей современного чехословацкого и чешского предпринимательства после смещения коммунистического правительства в ноябре 1989 года.

«Батя значительно опередил свое время. Он прославился не только оригинальными методами управления, производства и торговли, а также тем, что создал мастерские и отделы, в которых сотрудники предприятия могли проявить творческую инициативу и повлиять на повышение своего оклада, предложив идею, направленную на увеличение прибыли отдела. Он повышал уровень образования своих сотрудников, преобразовал Злин и благодаря своему бренду «Батя» внес существенный вклад в то, что чехословацкие изделия заслужили добрую репутацию на мировом рынке. На этой репутации чехи и словаки могут дальше строить свой бизнес за рубежом»,

- отметил заслуги легендарного злинского обувщика перед отечеством президент Экономической палаты ЧР Владимир Длоуги.

Любопытен и тот факт, что деятельность всех предпринимателей, которые вошли в ТОП-10, осуществлялясь в период первой Чехословацкой Республики или во времена Австро-Венгрии. Почти все эти успешные бизнесмены умерли еще до прихода коммунистов к власти. Исключением является модельер Гана Подольская, жившая еще во второй половине прошлого века. Она, тем не менее, уже не могла заниматься предпринимательством, так как принадлежавшее ей предприятие было национализировано коммунистами.

Ряд чешских предприятий пережили своих хозяев.