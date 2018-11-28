Зимой чехи все чаще меняют лыжи на плавки

Катерина Айзпурвит
28-11-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

На рождественские и новогодние каникулы жители Чешской Республики все чаще отправляются не покататься, а провести время у теплого моря. Благодаря ценовой доступности, самым популярным направлением остается Египет, однако растет спрос и на поездки в далекие экзотические страны.

Фото: Мартина ШнайберговаФото: Мартина Шнайбергова

По данным опроса туристических бюро, проведенного агентством ČTK, продажи поездок в теплые края на зимние праздники стремительно растет.

«По сравнению с прошлым годом мы отметили рост продаж по этим направлениям на 170%. По нашим предположениям, что эти цифры еще вырастут благодаря покупке туров last minute непосредственно перед Рождеством», – сообщает глава отдела маркетинга турбюро Neckermann Ян Шрамек.

«Количество чехов, которые хотят провести Рождество и Новый год у моря с каждым годом повышается. В последние годы у нас уже больше клиентов на пляжном отдыхе, чем в горах, что связано и с тем, что на Рождество альпийские лыжные центры бывают заполнены местными клиентами», – подтверждает пресс-секретарь турбюро Fischer и NevDama Ян Бездек.

Не все встречают Рождество у домашнего очага

Фото: Hansueli Krapf, CC BY-SA 3.0 UnportedФото: Hansueli Krapf, CC BY-SA 3.0 Unported По данным агентства Invia.cz в этом году на праздники за границу отправится на 20% чехов больше, чем в 2017-м. «Любителей путешествий интересуют, прежде всего, теплые края, например в Эмиратах Новый год будет встречать в шесть раз больше наших клиентов, чем в 2017-м», – сообщает пресс-секретарь бюро путешествий Андреа Ржезничкова.

Еще одна новая тенденция – чехи начали уезжать из страны не только, чтобы провести там Новый год – ночь с 31 декабря на 1 января, которую в Чехии называют Сильвестром, но и на Рождество, считающееся исключительно домашним праздником. «Наибольшее число туристов направляется в Египет, который остается самым доступным направлением, и где можно в это время года купаться в море. Далее идут Канары и Сенегал, за которыми следуют Занзибар и Кения», – сообщает глава отдела маркетинга Exim tours Станислав Зима.

В Египте чехи любят проводить Сильвестр, т.е. Новый год и первую неделю января. Однако постепенно чешские туристы открывают для себя все новые страны, растет спрос на Капо-Верде, Мальдивы и Кубу.

Катерина Айзпурвит
28-11-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Иллюстративное фото: Pixabay

Сокращение рабочей недели – миф или реальность?

«Делу время, а потехе час», – утверждает народная мудрость. Но в последние годы в Европе трудящимся предоставляется все больше свободного…
Фото: Jaume Ollé, Wikimedia CC BY 2.5

Приближается пора сентябрьских отпусков

Первая волна отпусков уже позади, но отнюдь не последняя. Чехи все чаще проводят жаркую летнюю пору, когда даже в Центральной Европе…
Фото: Мартина Шнайбергова

Каждый десятый чех берет кредит для поездки в отпуск

По оценке Ассоциации турбюро Чехии, жители республики тратят все больше средств на путешествия во время отпуска. Чешские туристы стали выбирать…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL