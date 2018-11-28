Зимой чехи все чаще меняют лыжи на плавки

По данным опроса туристических бюро, проведенного агентством ČTK, продажи поездок в теплые края на зимние праздники стремительно растет.

«По сравнению с прошлым годом мы отметили рост продаж по этим направлениям на 170%. По нашим предположениям, что эти цифры еще вырастут благодаря покупке туров last minute непосредственно перед Рождеством», – сообщает глава отдела маркетинга турбюро Neckermann Ян Шрамек.

«Количество чехов, которые хотят провести Рождество и Новый год у моря с каждым годом повышается. В последние годы у нас уже больше клиентов на пляжном отдыхе, чем в горах, что связано и с тем, что на Рождество альпийские лыжные центры бывают заполнены местными клиентами», – подтверждает пресс-секретарь турбюро Fischer и NevDama Ян Бездек.

Не все встречают Рождество у домашнего очага

По данным агентства Invia.cz в этом году на праздники за границу отправится на 20% чехов больше, чем в 2017-м. «Любителей путешествий интересуют, прежде всего, теплые края, например в Эмиратах Новый год будет встречать в шесть раз больше наших клиентов, чем в 2017-м», – сообщает пресс-секретарь бюро путешествий Андреа Ржезничкова.

Еще одна новая тенденция – чехи начали уезжать из страны не только, чтобы провести там Новый год – ночь с 31 декабря на 1 января, которую в Чехии называют Сильвестром, но и на Рождество, считающееся исключительно домашним праздником. «Наибольшее число туристов направляется в Египет, который остается самым доступным направлением, и где можно в это время года купаться в море. Далее идут Канары и Сенегал, за которыми следуют Занзибар и Кения», – сообщает глава отдела маркетинга Exim tours Станислав Зима.

В Египте чехи любят проводить Сильвестр, т.е. Новый год и первую неделю января. Однако постепенно чешские туристы открывают для себя все новые страны, растет спрос на Капо-Верде, Мальдивы и Кубу.

