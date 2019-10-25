Журнал Ekonom: Чешские фирмы возвращаются в Россию

Редактор еженедельного журнала Ekonom Ян Рихтер сделал обзор наиболее крупных проектов чешских компаний на территории России. Так, на начало ноября 2019 года в Новосибирске запланировано открытие крупной фабрики по прессованию рапса, которую строит чешская компания Farmet. Стоимость проекта, который будет уже третьей линией в Новосибирске, составит от 1,5 до 2 млн евро. Фабрика будет производить рапсовое масло и жмых для корма птицы. Farmet использует стремление России обеспечивать так называемое «горизонтальное сельское хозяйство», когда предприятия сами производят корма при разведении животных. Farmet ежегодно поставляет в Россию сельскохозяйственную технику и технологии на сумму от 250 до 300 млн крон, что составляет от 20 до 30% общего оборота предприятия.

Ян Рихтер отмечает: «На работе экспортеров отрицательно сказалось ухудшение торговых и политических отношений между Россией и Европейским союзом в 2014 году, когда Москва аннексировала украинский полуостров Крым и поддержала сепаратистов на территории Восточной Украины. Европейский союз, Соединенные Штаты и некоторые другие страны ответили на это вверением экономических санкций, что привело не только к ограничению экспорта некоторых видов товаров, но и к падению рубля и существенному подорожанию ввозимых товаров».

После периода падения, продолжавшегося с 2014 года, в течение последних двух лет тенденция изменилась – начал наблюдаться рост экспорта из Чехии в Россию, темпы которого составляют 10% в год, отмечает издание Ekonom.

Пик падения пришелся на 2016 год, когда Россия в списке стран-импортеров опустилась на 13 место, а объемы чешского экспорта составили всего 79 млрд крон. Однако за первые восемь месяцев текущего года этот показатель уже достиг 63 млрд крон, что на 9,9% выше, чем за тот же период 2018 года.

«Шкоды», пиво и мак

К числу компаний, добившихся на российском рынке наибольших успехов, относится Škoda Auto. Начиная с 2008 года холдинг производит автомобили в Калуге, а с 2012-го – в Нижнем Новгороде. За период с 2009 по 2018 год «Шкода» поставила на российский рынок 680 000 автомобилей, из которых около 500 000 было произведено на двух упомянутых фабриках на территории России.

Среди других крупных игроков Ekonom называет компанию Žďas, входящую в китайский холдинг Citic. В этом году чешская фирма смогла получить заказ на строительство энергетического комплекса для предприятия ММК в Магнитогорске, а на прошлой неделе подписала контракт на 140 миллионов на поставку оборудования на завод в Колпино под Санкт-Петербургом.

Несмотря на эмбарго, которое в ответ на западные санкции Россия ввела на импорт продуктов питания из ЕС, поставки некоторых товаров из Чехии, наоборот, увеличились. Сюда относятся корма для животных, пиво, яйца для разведения птицы и семена.

В 2018 г. экспорт в Россию сельскохозяйственной продукции из Чехии превысил три миллиарда крон, что стало рекордным показателем. Так, объем поставок чешского пива вырос в межгодовом сравнении на 54%. Кроме того, российские предприниматели приобрели за последние годы несколько чешских пивоваренных заводов, продукция которых направляется в Россию.

Журнал Ekonom напоминает, что Чехия является крупнейшим в мире производителем мака, и 80% этого продукта на российском рынке – чешского происхождения. На территории России выращивание мака в целях борьбы с производством наркотиков с 1987 года остается под запретом. Ранее сотни тонн этой культуры в год в Россию поставляла компания Český mák, которая позже отказалась от работы с российскими закупщиками из-за ряда негативных моментов. В данный момент фирма и ее головная компания Agra Group планируют вернуться на рынок России.

Чешские эксперты предполагают продолжение роста экспорта в Россию в ближайшие годы, в том числе, благодаря заказам на модернизацию общественного транспорта в городах-миллионниках. В частности, в России пользуются популярностью чешские трамваи.