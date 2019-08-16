Женщины-матери зарабатывают на четверть меньше мужчин

Чехи в возрасте около 40 лет с высшим образованием зарабатывают на 25 процентов больше, чем их сверстницы – обладательницы диплома, пишет чешское издание Hospodářské noviny. Во многом это связано и с тем, что чешки остаются в родительском отпуске дольше других европеек. Материнское пособие гражданки Чехии могут получать до четырех лет ребенка – это наивысший показатель в рамках ЕС. Другая причина – нехватка свободных мест в детских садах, а также ограниченное предложение вакансий на неполный рабочий день.

Согласно данным организации «Бизнес для общества», родителям идет навстречу лишь треть работодателей, предлагая им кроме неполного рабочего дня также работу из дома (home office) или свободный график работы.

Популярностью пользуется также так называемая сжатая рабочая неделя, когда полное рабочее время можно отработать, например, за 4 дня. На нее имеют право родители с ребенком младше 15 лет, а также беременные женщины.

Министерство труда в связи с этим пытается внести поправку в закон о трудоустройстве, согласно которой одно рабочее место могли бы делить между собой две женщины.