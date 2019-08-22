Žďas обеспечит энергией ММК

Инженерно-металлургическая компания Žďas выиграла тендер на строительство источника энергии стоимостью 4,3 млрд крон (165 млн евро) на Магнитогорском металлургическом заводе. Оборудование по переработке газа, который вырабатывает новая доменная печь, будет введено в строй до конца 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор Žďas Павел Чеснек.
Ожидается, что контракт будет подписан в сентябре-октябре 2019 года. В тендере участвовали 11 компаний со всего мира, одним из важнейших факторов победы чешской фирмы стало ее давнее сотрудничество с такими известными игроками, как Siemens, UNIS Power и др. «Огромное значение сыграло и наличие гарантий со стороны материнской компании CITIC Group», - отметили представители Žďas.
По словам исполнительного вице-президента CITIC Europe Holdings Романа Нагончика, ММК является приоритетным партнером группы, сотрудничество чешской промышленности с которым насчитывает не одно десятилетие. «С ММК мы хотели бы сотрудничать не только на рынке Российской Федерации, но и в других странах, где присутствует компания», - сказал он. Žďas может рассчитывать на получение новых контрактов и благодаря инвестициям в модернизацию, которые превысили за последние два года 450 млн крон (более 17 млн евро), указал Нагончик.
Победа в тендере ММК стала второй для Žďas в России в этом году. В марте компания заключила стратегический контракт с АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) на поставку поковок для изготовления насосного оборудования. Поковки после механической обработки и испытаний, соответствующие второму и третьему классу безопасности, будут использованы в ЦКБМ для изготовления деталей главных циркуляционных насосов ГЦНА-1391 и новейшей модели ГЦНА-1753 с водяной смазкой всех узлов и электродвигателя
Благодаря этому контракту чешская компания вошла в число аудированных поставщиков для всех компаний и проектов группы «Росатом». До конца 2019 года Žďas произведет 400 поковок общим весом более 200 т, которые будут поставлены на три атомные электростанции.
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