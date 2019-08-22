Žďas обеспечит энергией ММК

Ожидается, что контракт будет подписан в сентябре-октябре 2019 года. В тендере участвовали 11 компаний со всего мира, одним из важнейших факторов победы чешской фирмы стало ее давнее сотрудничество с такими известными игроками, как Siemens, UNIS Power и др. «Огромное значение сыграло и наличие гарантий со стороны материнской компании CITIC Group», - отметили представители Žďas.

По словам исполнительного вице-президента CITIC Europe Holdings Романа Нагончика, ММК является приоритетным партнером группы, сотрудничество чешской промышленности с которым насчитывает не одно десятилетие. «С ММК мы хотели бы сотрудничать не только на рынке Российской Федерации, но и в других странах, где присутствует компания», - сказал он. Žďas может рассчитывать на получение новых контрактов и благодаря инвестициям в модернизацию, которые превысили за последние два года 450 млн крон (более 17 млн евро), указал Нагончик.

Победа в тендере ММК стала второй для Žďas в России в этом году. В марте компания заключила стратегический контракт с АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) на поставку поковок для изготовления насосного оборудования. Поковки после механической обработки и испытаний, соответствующие второму и третьему классу безопасности, будут использованы в ЦКБМ для изготовления деталей главных циркуляционных насосов ГЦНА-1391 и новейшей модели ГЦНА-1753 с водяной смазкой всех узлов и электродвигателя

Благодаря этому контракту чешская компания вошла в число аудированных поставщиков для всех компаний и проектов группы «Росатом». До конца 2019 года Žďas произведет 400 поковок общим весом более 200 т, которые будут поставлены на три атомные электростанции.