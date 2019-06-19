Завод Hyundai в Чехии снижает количество выпускаемых автомобилей

Согласно проекту на текущий, 2019 год, завод планирует выпустить 318 000 автомобилей, однако, как заявили представители компании, уже сейчас ясно, что количество изготовленных машин будет несколько выше.

Однако количество выпускаемых автомобилей продолжает снижаться, по словам компании это вызвано ситуацией на автомобильном рынке, в первую очередь неуклонным снижением количества заказов из Великобритании и стагнации спроса на всех европейских рынках. Концерн отметил снижение спроса на автомобили всех моделей и конфигураций, кроме автомобилей премиум-класса и суперспорт.

Данная тенденция очевидна во всей автомобильной промышленности. На заводе Hyundai в городе Ношице работает около 3300 человек, еще 8700 человек работает в отделе продаж и маркетинга. Как заявили представители компании, снижение спроса на автомобильную продукцию не отразится на количестве работников - на заводе пока лишь введены нерабочие дни.