Завод Hyundai в Чехии снижает количество выпускаемых автомобилей

В прошлом году компанией Hyundai было выпущено 340 300 автомобилей. Это на 16 400 автомобилей (4,6%) меньше, чем в 2017 году, однако на 10 300 (3,1%) больше, чем в первоначальном годовом плане, согласно которому планировалось изготовить 330 000 автомобилей. По данным концерна в 2018 году продажи автомобилей составили 98% от общей прибыли компании, оставшиеся 2% представляют собой доход от продажи автомобильных запчастей.
Согласно проекту на текущий, 2019 год, завод планирует выпустить 318 000 автомобилей, однако, как заявили представители компании, уже сейчас ясно, что количество изготовленных машин будет несколько выше.
Однако количество выпускаемых автомобилей продолжает снижаться, по словам компании это вызвано ситуацией на автомобильном рынке, в первую очередь неуклонным снижением количества заказов из Великобритании и стагнации спроса на всех европейских рынках. Концерн отметил снижение спроса на автомобили всех моделей и конфигураций, кроме автомобилей премиум-класса и суперспорт.
Данная тенденция очевидна во всей автомобильной промышленности. На заводе Hyundai в городе Ношице работает около 3300 человек, еще 8700 человек работает в отделе продаж и маркетинга. Как заявили представители компании, снижение спроса на автомобильную продукцию не отразится на количестве работников - на заводе пока лишь введены нерабочие дни.
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