Завершилась модернизация «курортной» железной дороги

Услугами компании GW Train Regio, которая на 53-километровом участке осуществляет пассажирскую перевозку, ежегодно пользуется 300 000 человек.

Ремонтные работы велись на 25 железнодорожных переездах и 19 мостах. Реконструкция финансировалась в большой степени за счет европейских дотаций, которые составили 545 миллионов крон (более 20 миллионов евро), пишет чешское экономическое издание E15.

Модернизация коснулась и подвижного состава, сообщил Ярослав Шеда, директор карловарского филиала компании GW Train Regio. Все поезда теперь оснащены wi-fi, кондиционером, удобны для инвалидных пассажиров.

«Курортной» железной дороге в этом году исполняется 120 лет.