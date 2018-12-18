Завершилась модернизация «курортной» железной дороги

Эва Туречкова
18-12-2018
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Железная дорога, проложенная вдоль живописных берегов реки Тепла, соединяющая два крупнейших курорта Чехии – Марианске Лазне и Карловы Вары – прошла масштабную модернизацию стоимостью 830 миллионов крон (33,2 миллиона евро).

Фото: Michał Dadełło, CC BY-SA 3.0Фото: Michał Dadełło, CC BY-SA 3.0 Услугами компании GW Train Regio, которая на 53-километровом участке осуществляет пассажирскую перевозку, ежегодно пользуется 300 000 человек.

Ремонтные работы велись на 25 железнодорожных переездах и 19 мостах. Реконструкция финансировалась в большой степени за счет европейских дотаций, которые составили 545 миллионов крон (более 20 миллионов евро), пишет чешское экономическое издание E15.

Модернизация коснулась и подвижного состава, сообщил Ярослав Шеда, директор карловарского филиала компании GW Train Regio. Все поезда теперь оснащены wi-fi, кондиционером, удобны для инвалидных пассажиров.

«Курортной» железной дороге в этом году исполняется 120 лет.

Эва Туречкова
18-12-2018
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