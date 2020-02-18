Зарядка для авто

Потребление чешской сети зарядных станций для электромобилей в публичных местах выросло в 2019 году до рекордных значений. Лидер рынка, компания ČEZ, сообщила, что данный показатель в минувшем году вырос не менее, чем в два раза, составив 1963,5 МВт/ч, что равнозначно годовому потреблению электроэнергии 600 домохозяйствами. Аналогичный тренд зафиксировали и другие участники рынка, в том числе E.ON Energie и Pražská energetika.
На данный момент в Чешской Республике насчитывается около 400 зарядных станций, при этом ČEZ управляет более чем 190 станциями, PRE – 79, E.ON – 43. Министерство транспорта намерено поддержать строительство еще 500 стаций к 2023 году в рамках Оперативной программы развития транспорта. Все упомянутые компании также планируют в ближайшие годы значительно расширить свою сеть зарядок. «До начала марта мы введем в эксплуатацию еще пять станций», - сообщил Мартин Клима, представитель компании E.ON.
В ЧР на сегодняшний день зарегистрировано более 3000 электромобилей. Их доля среди общего числа автомашин в ЧР составляет менее 0,04%. Согласно прогнозу в этом году в стране может быть продано еще три тысячи машин с электрическими двигателями, а к 2030 году этот показатель должен достигнуть полумиллиона.
Отметим, что крутой разворот глобального автопрома в сторону электромобилей и отказ от дизельного топлива произошли после того, как стало известно о махинациях германского Volkswagen при сертификации продукции на уровень экологической безопасности. Главным ограничением динамики спроса на электромобили является низкая обеспеченность их парка инфраструктурой. По данным консалтинговой компании BCG, в мире насчитывается более 320 тыс. стандартных зарядных станций и 120 тыс. станций быстрой зарядки для машин с электродвигателем.
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