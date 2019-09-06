Зарплаты чешских учителей – одни из самых низких среди стран ОСЭР

Mинистр образования Роберт Плага от движения ANO хочет повысить зарплаты педагогического персонала в следующем году с тем, что учителя получили бы надбавку в размере 10%, а остальной персонал школы – на уровне 7%.

Школьные профсоюзы считают планируемое повышение явно недостаточным

Планы министра критикуют школьные профсоюзные организации, требуя повышения зарплат учителей на 15%, а других сотрудников школ – на 10%.

Уровень зарплат чешских учителей является одним из самых низких среди стран, входящих в ОСЭР. Согласно данным исследования Cerge, в прошлом году средняя брутто зарплата (до отчислений) педагогов в стране составляла 36 тысяч крон (около 1 400 евро). Именно по этой причине школы сталкиваются с дефицитом педагогов и утечкой кадров.