Зарплаты чешских учителей – одни из самых низких среди стран ОСЭР

Зарплаты начинающих учителей в Чехии близки уровню зарплат их сверстников с высшим образованием, выбравших другие профессии. Тем не менее, по мере увеличения рабочего стажа педагоги оказываются по сравнению с ними уже в более слабом экономическом положении. Как выявило недавнее исследование экономического института Cerge, четверо из пяти обладателей вузовских корочек в возрасте примерно сорока лет получают зарплаты выше учительских.
Mинистр образования Роберт Плага от движения ANO хочет повысить зарплаты педагогического персонала в следующем году с тем, что учителя получили бы надбавку в размере 10%, а остальной персонал школы – на уровне 7%.
Планы министра критикуют школьные профсоюзные организации, требуя повышения зарплат учителей на 15%, а других сотрудников школ – на 10%.
Уровень зарплат чешских учителей является одним из самых низких среди стран, входящих в ОСЭР. Согласно данным исследования Cerge, в прошлом году средняя брутто зарплата (до отчислений) педагогов в стране составляла 36 тысяч крон (около 1 400 евро). Именно по этой причине школы сталкиваются с дефицитом педагогов и утечкой кадров.
Грузинский календарь и диакониссы на мозаиках византийского храма в Ашдод-Яме
Начало Второй мировой вернуло чехам надежду на освобождение
Эдуард Направник – чешский «генерал» русской музыки
О бедном студенте замолвите слово и дайте согреться у очага
К школе готов: Как обуздать гиперактивного дошкольника?