Замедление экономики Германии - крупнейшая угроза для чешских фирм

45 процентов директоров чешских предприятий сообщают, что крайне негативное или негативное влияние на их бизнес в текущем году оказало замедление экономики соседней Германии.

Что касается прогноза на 2020 год, колебания показателей немецкого бизнеса на гране рецессии опасаются 76 процентов опрошенных руководящих работников. Чехия реализует с Германией 29 процентов заграничной торговли, подтверждает также один из партнеров PwC Петр Кршиш.

Торговые войны между США и Китаем в текущем году оказали негативное влияние на 32 процента чешских компаний, а брексит – на 31 процент.

Экономические санкции в отношении России считают проблемой для бизнеса 18 процентов директоров чешских предприятий.

По данным на начало недели, участие в исследовании, проводимом с 4 ноября по 8 декабря 2019 г., принял 121 представитель руководящего состава крупных чешских корпораций, сообщает чешское информагентство ЧТК.