Замедление экономики Германии - крупнейшая угроза для чешских фирм

Каких глобальных экономических угроз опасаются главы чешских компаний? Опрос на эту тему провела компания PwC.
45 процентов директоров чешских предприятий сообщают, что крайне негативное или негативное влияние на их бизнес в текущем году оказало замедление экономики соседней Германии.
Что касается прогноза на 2020 год, колебания показателей немецкого бизнеса на гране рецессии опасаются 76 процентов опрошенных руководящих работников. Чехия реализует с Германией 29 процентов заграничной торговли, подтверждает также один из партнеров PwC Петр Кршиш.
Торговые войны между США и Китаем в текущем году оказали негативное влияние на 32 процента чешских компаний, а брексит – на 31 процент.
Экономические санкции в отношении России считают проблемой для бизнеса 18 процентов директоров чешских предприятий.
По данным на начало недели, участие в исследовании, проводимом с 4 ноября по 8 декабря 2019 г., принял 121 представитель руководящего состава крупных чешских корпораций, сообщает чешское информагентство ЧТК.
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