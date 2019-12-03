Архив передач

Замедление экономики Германии - крупнейшая угроза для чешских фирм

Эва Туречкова
03-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Каких глобальных экономических угроз опасаются главы чешских компаний? Опрос на эту тему провела компания PwC.

Фото: Pixabay rawpixel/CC0Фото: Pixabay rawpixel/CC0

45 процентов директоров чешских предприятий сообщают, что крайне негативное или негативное влияние на их бизнес в текущем году оказало замедление экономики соседней Германии.

Что касается прогноза на 2020 год, колебания показателей немецкого бизнеса на гране рецессии опасаются 76 процентов опрошенных руководящих работников. Чехия реализует с Германией 29 процентов заграничной торговли, подтверждает также один из партнеров PwC Петр Кршиш.

Торговые войны между США и Китаем в текущем году оказали негативное влияние на 32 процента чешских компаний, а брексит – на 31 процент.

Экономические санкции в отношении России считают проблемой для бизнеса 18 процентов директоров чешских предприятий.

По данным на начало недели, участие в исследовании, проводимом с 4 ноября по 8 декабря 2019 г., принял 121 представитель руководящего состава крупных чешских корпораций, сообщает чешское информагентство ЧТК.

Эва Туречкова
03-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Pixabay rawpixel/CC0

Doing Business 2020: Чехия на 41-м месте

Всемирный банк опубликовал рейтинг государств, предлагающих лучшие условия для ведения бизнеса. Чехия в списке, возглавляемом Новой Зеландией,…
Фото:

Журнал Ekonom: Чешские фирмы возвращаются в Россию

Как сообщает издание, после резкого падения экспорт из Чешской Республики в Российскую Федерацию в течение двух последних лет вновь начал…
Фото: Peter Kraayvanger, Pixabay / CC0

Чешское пиво продолжает успешную зарубежную экспансию

Чешское пиво можно отведать в Бразилии, во Вьетнаме, в Кении и даже в Антарктиде. Спрос на национальный пенный напиток за рубежом продолжает…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL