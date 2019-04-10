Заказы Ikea для фирмы из Высочины спасает украинский миллиардер

«В прошлом году фирму BJS купила инвестиционная группа Леонида Юрушева. Один из самых богатых украинцев является владельцем отелей и девелоперских компаний, в сферу его бизнес -интересов входит и деревообработка», перечисляет автор статьи HN .

Знак FSC на древесине или на сделанной из нее продукции – показатель того, что лесоматериалы происходят из леса, где ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство.

«Фирмы BJS Czech и BJS Components с 2019 года входят в мебельную группу вместе с «Коростенским заводом МДФ. Таким образом мы обеспечили большую часть необходимого материала», - сообщил Toмаш Бенеш, торговый директор BJS Czech.

BJS необходимо сохранить заказы производственно-торговой группы компаний IKEA, которая является ее единственным заказчиком. BJS была основана в Швеции, с 2005 года постепенно перенесла производство в чешский Гумполец на Высочине. Фирма принимала участие, например, в усовершенствовании дивана Hemnes, который чаще всего производит в своих цехах. Именно тем, что предпритие само предлагает дизайн для IKEA, оно выгодно отличается от своих конкурентов, которые лишь монтируют мебель, отметил Toмаш Бенеш.

Сертифицированные лесоматериалы ввозятся из Польши, стран Балтии и Украины

По причине недостатка в стране сертифицированной древесины чешским фирмам приходится полагаться на импорт и привозить дерево из Польши, стран Балтии и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Ассоциации чешских производителей мебели (AČN) Томаш Лукеш.

Чешские поставщики поэтому стремятся убедить государственное предприятие «Леса Чешской Республики» и «Военные леса» обеспечить надлежащие качество и сертификацию своих материалов. Пока, однако, безуспешно, подытоживает газета Hospodářské noviny.