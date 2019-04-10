Заказы Ikea для фирмы из Высочины спасает украинский миллиардер. Под таким подзаголовком в газете Hospodářské noviny (HN) oпубликована статья, касающаяся дефицита сертифицированной FSC древесины. С нынешнего года скандинавскaя компания IKEA требует от своих поставщиков продукцию из дерева, отвечающего строгому экологическому стандарту. В Чехии такого дерева мало, самый большой производитель мебели в Чехии BJS выполняет эти условия лишь благодаря древесине, поставляемой из Украины.
«В прошлом году фирму BJS купила инвестиционная группа Леонида Юрушева. Один из самых богатых украинцев является владельцем отелей и девелоперских компаний, в сферу его бизнес -интересов входит и деревообработка», перечисляет автор статьи HN .
Знак FSC на древесине или на сделанной из нее продукции – показатель того, что лесоматериалы происходят из леса, где ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство.
«Фирмы BJS Czech и BJS Components с 2019 года входят в мебельную группу вместе с «Коростенским заводом МДФ. Таким образом мы обеспечили большую часть необходимого материала», - сообщил Toмаш Бенеш, торговый директор BJS Czech.
BJS необходимо сохранить заказы производственно-торговой группы компаний IKEA, которая является ее единственным заказчиком. BJS была основана в Швеции, с 2005 года постепенно перенесла производство в чешский Гумполец на Высочине. Фирма принимала участие, например, в усовершенствовании дивана Hemnes, который чаще всего производит в своих цехах. Именно тем, что предпритие само предлагает дизайн для IKEA, оно выгодно отличается от своих конкурентов, которые лишь монтируют мебель, отметил Toмаш Бенеш.
По причине недостатка в стране сертифицированной древесины чешским фирмам приходится полагаться на импорт и привозить дерево из Польши, стран Балтии и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Ассоциации чешских производителей мебели (AČN) Томаш Лукеш.
Чешские поставщики поэтому стремятся убедить государственное предприятие «Леса Чешской Республики» и «Военные леса» обеспечить надлежащие качество и сертификацию своих материалов. Пока, однако, безуспешно, подытоживает газета Hospodářské noviny.