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Заказ для Чехии космического масштаба

Катерина Айзпурвит
04-11-2019
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Оломоуцкая компания Sterch International смогла получить один из крупнейших в истории страны заказов в сфере космической индустрии. Чешская фирма изготовит детали гироскопов для сотен американских спутников.

Иллюстративное фото: ESAИллюстративное фото: ESA

Ярослав Здражил, владелец компании, специализирующейся на производстве высокоточных деталей для авиационной, атомной и космической промышленности, подчеркивает: «Благодаря качеству и уникальности наша продукция находит применение в космических спутниках, например, в проекте One Web. Для нашего клиента из США мы создаем аппаратуру гироскопов для 900 спутников. Это – один из крупнейших заказов для космоса в Чешской Республике».

Гироскопом называют устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной системы отсчета. На спутнике с помощью гироскопа замеряют повороты космического аппарата.

В настоящее время Sterch International завершила возведение в Оломоуце нового производственного цеха. Сумма инвестиций пока держится в секрете. «В нашей компании работают лучшие специалисты. С помощью самой современной роботики и высокоточных пятиосевых станков фирма производит механические компоненты, отвечающие самым высоким запросам наших клиентов», – подчеркивает Здражил.

Катерина Айзпурвит
04-11-2019
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