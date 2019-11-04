Заказ для Чехии космического масштаба

Ярослав Здражил, владелец компании, специализирующейся на производстве высокоточных деталей для авиационной, атомной и космической промышленности, подчеркивает: «Благодаря качеству и уникальности наша продукция находит применение в космических спутниках, например, в проекте One Web. Для нашего клиента из США мы создаем аппаратуру гироскопов для 900 спутников. Это – один из крупнейших заказов для космоса в Чешской Республике».

Гироскопом называют устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной системы отсчета. На спутнике с помощью гироскопа замеряют повороты космического аппарата.

В настоящее время Sterch International завершила возведение в Оломоуце нового производственного цеха. Сумма инвестиций пока держится в секрете. «В нашей компании работают лучшие специалисты. С помощью самой современной роботики и высокоточных пятиосевых станков фирма производит механические компоненты, отвечающие самым высоким запросам наших клиентов», – подчеркивает Здражил.