Задолженность чешских семей продолжает расти

Задолженность чешских семей перед банками и сберкассами в августе выросла на 9,24 млрд крон и составила 1,713 триллиона крон.
В межгодовом сравнении этот показатель поднялся на 101, 9 млрд крон. По данным, обнародованным в понедельник Чешским национальным банком, задолженность чешских домашних хозяйств растет, начиная с февраля 2016 года.
Три четверти от указанной суммы приходятся на ипотечные займы. Их общий объем за август достиг 15,2 миллиарда крон, то есть в межгодовом сравнении наблюдался незначительный спад.
«Сумма выданных чешскими банками потребительских кредитов за месяц выросла на 0,5%, достигнув 256 миллиардов крон», - указал далее в пресс-релизе Нацбанк.
Общий объем банковских кредитов к концу августа поднялся до 6,023
триллиона крон, то есть по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 17
миллиардов крон.
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