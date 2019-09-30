Задолженность чешских семей продолжает расти

В межгодовом сравнении этот показатель поднялся на 101, 9 млрд крон. По данным, обнародованным в понедельник Чешским национальным банком, задолженность чешских домашних хозяйств растет, начиная с февраля 2016 года.

Три четверти от указанной суммы приходятся на ипотечные займы. Их общий объем за август достиг 15,2 миллиарда крон, то есть в межгодовом сравнении наблюдался незначительный спад.

«Сумма выданных чешскими банками потребительских кредитов за месяц выросла на 0,5%, достигнув 256 миллиардов крон», - указал далее в пресс-релизе Нацбанк.

Общий объем банковских кредитов к концу августа поднялся до 6,023 триллиона крон, то есть по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 17 миллиардов крон.

