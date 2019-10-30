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За выдачу 1500 рабочих виз украинцам ратуют Минсельхоз и МВД

Лорета Вашкова
30-10-2019
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Правительство Чехии одобрило возможность выдачи 1500 рабочих виз для украинцев, которые могли бы работать в сельском хозяйстве или пищевой сфере. С таким предложением, которое в среду, 30 oктября, рассмотрел кабинет министров Андрея Бабиша, выступили МВД и Министерство сельского хозяйства. Украинские работники могли бы также найти работу в лесном хозяйстве, где в ближайшие годы придется решать последствия нашествия жука-короеда.

Фото: Jacqueline macou, Pixabay / CC0 Public DomainФото: Jacqueline macou, Pixabay / CC0 Public Domain

Уже несколько лет в Чехии сохраняется критическая нехватка трудовых ресурсов, причем в настоящее время на рынке труда остается примерно 325000 вакансий. Около 57000 свободных рабочих мест приходится на сферу земледелия, лесничеств и пищевую отрасль и связанные с ними профессии. Самый большой спрос в настоящее время на работников технического обслуживания оборудования, подсобный персонал, используемый в сельском хозяйстве, рыбной ловле, сфере пищевой промышленности, а также механики и ремонтники оборудования, сообщается в материале, предложенном чешскими ведомствами на рассмотрение Кабмина.

"Работодателем не должно являться агентство по трудоустройству"

По мнению представителей министерств, гражданам Украины можно было ежемесячно бы выдавать 125 рабочих виз, а в год – максимум 1500. Оформлением документов должно заняться посольство Чешской Республики в Киеве. Как далее приводится в документе, «работодателем украинцев в таком случае не являлось бы какое-либо агентство по трудоустройству, а исключительно субъект сферы сельхозпроизводства, пищевой промышленности и лесного хозяйства. Принятая директива должна действовать до конца 2022 года, с учетом ежегодного анализа эффективности данной меры и ситуации на отечественном рынке труда».

Например, в сфере чешского лесного хозяйства в 1990 году в рабочих профессиях были трудоустроены 58000 человек, тогда как в 2018 году, по данным государственного предприятия Леса Чешской Республики, лишь 13000 рабочих. Остальные работают в лесах по договору в качестве индивидуальных предпринимателей.

Лорета Вашкова
30-10-2019
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