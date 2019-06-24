За пять лет на чешский рынок вышло 120 новых иностранных брендов

Катерина Айзпурвит
24-06-2019
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В 2018 году в Чехии появилось почти три десятка новых марок зарубежных товаров. Согласно исследованию, проведенному международным агентством коммерческой недвижимости Cushman & Wakefield, Чешская Республика остается самой притягательной площадкой для брендов, стремящихся попасть на рынок Центральной Европы.

Фото: Flying Tiger Copenhagen, FacebookФото: Flying Tiger Copenhagen, Facebook

Как отмечает Ян Котрбачек, глава отдела ритейла по Восточной и Центральной Европе Cushman & Wakefield, основными «воротами» для новых брендов становится Прага, где присутствует не только значительный поток иностранных туристов, но и немало потенциальных местных покупателей.

Специалисты отмечают, что наибольшее число новых брендов появляется в таких сегментах как модная и деловая одежда средней ценовой категории, а также гастрономия. По данным Cushman & Wakefield, 26% новых марок, приходящих в Чехию, – итальянские. За ними следуют Германия и Соединенные Штаты. В течение последних пяти лет на чешском рынке появилось 120 новых брендов, а покинуло страну лишь около двух десятков иностранных марок.

Примером успеха на чешском рынке может служить датская Flying Tiger Copenhagen, которая продает аксессуары для дома, – у нее в Чехии действует уже семнадцать магазинов, в том числе, два – в центре столицы. Хорошо идут дела и у британского бренда одежды Superdry, которая открыла в стране уже шесть собственных бутиков.

Специалисты по аренде недвижимости отмечают, что выход на рынок новых брендов во многом зависит от создания новых торговых центров и аутлетов. Так, расширение в 2017 году молла в пражском районе Ходов сразу же привлекло в Чехию сразу 24 новые зарубежные марки.

Катерина Айзпурвит
24-06-2019
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