За пять лет на чешский рынок вышло 120 новых иностранных брендов

Как отмечает Ян Котрбачек, глава отдела ритейла по Восточной и Центральной Европе Cushman & Wakefield, основными «воротами» для новых брендов становится Прага, где присутствует не только значительный поток иностранных туристов, но и немало потенциальных местных покупателей.

Специалисты отмечают, что наибольшее число новых брендов появляется в таких сегментах как модная и деловая одежда средней ценовой категории, а также гастрономия. По данным Cushman & Wakefield, 26% новых марок, приходящих в Чехию, – итальянские. За ними следуют Германия и Соединенные Штаты. В течение последних пяти лет на чешском рынке появилось 120 новых брендов, а покинуло страну лишь около двух десятков иностранных марок.

Примером успеха на чешском рынке может служить датская Flying Tiger Copenhagen, которая продает аксессуары для дома, – у нее в Чехии действует уже семнадцать магазинов, в том числе, два – в центре столицы. Хорошо идут дела и у британского бренда одежды Superdry, которая открыла в стране уже шесть собственных бутиков.

Специалисты по аренде недвижимости отмечают, что выход на рынок новых брендов во многом зависит от создания новых торговых центров и аутлетов. Так, расширение в 2017 году молла в пражском районе Ходов сразу же привлекло в Чехию сразу 24 новые зарубежные марки.