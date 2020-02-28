Yaris: чешская сборка

По словам главы автозавода Роберта Кимла, подготовка к производству новой модели обойдется компании в 180 млн евро. В рамках данного проекта на территории предприятия будут построены три новых цеха, в которых будет трудится от 1 до 1,5 тыс. человек. «Наша основная цель состоит в том, чтобы набрать чешских рабочих и в долгосрочной перспективе наращивать долю чешских сотрудников в штате», - пояснил он.

Вместе с тем, на заводе будут трудиться и иностранные граждане, подчеркнул Кимл. «В настоящее время мы работаем совместно с правительством ЧР в рамках проекта Украина, по которому удалось уже устроить около 300 граждан Украины. Мы продолжим работу по их набору, но мы также рассматриваем возможность перевода рабочей силы с производственных мощностей Toyota в других странах. В частности, на начальном этапе мы планируем привлечь 400 рабочих из Индии, которые позволят преодолеть временные трудности с поиском и набором персонала», - указал руководитель автопредприятия.

Отметим, что с 1 января 2021 года совместное предприятие по производству компактных моделей A-сегмента Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. (TPCA) в Колине переходит в финансовую собственность компании Toyota. После этого здесь будут собирать автомобили всех трех марок, подтвердил ČTK пресс-секретарь TPCA Toмаш Пароубек.