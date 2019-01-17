Высший пилотаж Skyleader

Skyleader присутствует на рынке более 20 лет и занимается проектированием, производством, продажей и обслуживанием сверхлегких самолетов и легких спортивных самолетов. XtremeAir выпускает две модели самолетов – XA41 и XA42, которые были разработаны специально для авиагонок и выполнения фигур высшего пилотажа. Компания существует с 2005 года, сегодня на ее заводе в Магдебурге работает 50 человек.

«Мы можем встретить модели XA41 и XA42 в чешском небе уже сегодня. Ими пользуются пилоты легендарной группы Flying Bulls, а также обладатель высшей акробатической категории Unlimited из Чехии Марек Хика», - отмечает член правления Skyleader Игор Стратил. По его словам, на сегодняшний день самолеты компании XtremeAir являются единственными аэробатическими воздушными судами, которые располагают практически всеми доступными сертификатами, в том числе EASA, немецким, американским и китайским сертификатами.

В Skyleader убеждены, что покупка XtremeAir позволит им закрепиться на новом для компании рынке. «В условиях высочайшей мировой конкуренции диферсификация деятельности – одна из ключевых предпосылок выживания и дальнейшего развития бизнеса», - убежден Стратил.