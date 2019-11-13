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Вышеградскaя четверка – совместные планы по закупке специальных лекарств

Лорета Вашкова
13-11-2019
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Государства Вышеградской четверки (V4), в которую входит Чехия, Словакия, Венгрия и Польша, могли бы совместно разрабатывать варианты решений в переговорах с фармацевтическими компаниями. Речь идет об уровне цен лекарств при лечении пациентов с редкими заболеваниями. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех во вторник, 12 ноября, на пресс-конференции по итогам встречи глав минздравов V4 и представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), состоявшейся в Праге.

Фото: Steve Buissinne, Pixabay / CC0Фото: Steve Buissinne, Pixabay / CC0

«Вместе мы представляем достаточной большой рынок»

«По моему мнению, все большее значение начинают играть объединения государств, которые зачастую решают подобные проблемы. В сфере здравоохранения это важно вдвойне. В качестве V4 мы представляем достаточно большой рынок», – подчеркнул Адам Войтех.

По мнению главы чешского ведомства, в стратегии лекарственного обеспечения «страны Вышеградской четверки могли бы стать серьезным партнером для крупных игроков, которыми являются представители фармацевтической промышленности. Аналогичным образом подходят к переговорам с производителями лекарственных препаратов и субстанций государства Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), которые добиваются более выгодных условий поставок вместе с Австрией и Ирландией в рамках инициативы Бенилюкса».

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран V4 и Литвы

По словам словацкого министра здравоохранения Aндреи Kaлавской, ей, как и ее коллегами, предстоит ознакомление с юридическими нормами, касающимися лекарственного обеспечения, чтобы найти возможность совместных закупок медикаментов для стран Вышеградской четверки.

Министры таким образом продолжают сотрудничество в сфере обеспечения доступными по цене лекарствами и разработки модели справедливого ценообразования, которое началось по инициативе Польши в период ее председательства в ЕС еще в 2017 году. В связи с данным планом был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран V4 и Литвы, который Адам Войтех скрепил своей подписью в мае 2019 года в Варшаве.

Следующая встреча глав министерств здравоохранения Вышеградской четверки состоится весной 2020 года.

Лорета Вашкова
13-11-2019
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