Вышеградскaя четверка – совместные планы по закупке специальных лекарств

«Вместе мы представляем достаточной большой рынок»

«По моему мнению, все большее значение начинают играть объединения государств, которые зачастую решают подобные проблемы. В сфере здравоохранения это важно вдвойне. В качестве V4 мы представляем достаточно большой рынок», – подчеркнул Адам Войтех.

По мнению главы чешского ведомства, в стратегии лекарственного обеспечения «страны Вышеградской четверки могли бы стать серьезным партнером для крупных игроков, которыми являются представители фармацевтической промышленности. Аналогичным образом подходят к переговорам с производителями лекарственных препаратов и субстанций государства Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), которые добиваются более выгодных условий поставок вместе с Австрией и Ирландией в рамках инициативы Бенилюкса».

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран V4 и Литвы

По словам словацкого министра здравоохранения Aндреи Kaлавской, ей, как и ее коллегами, предстоит ознакомление с юридическими нормами, касающимися лекарственного обеспечения, чтобы найти возможность совместных закупок медикаментов для стран Вышеградской четверки.

Министры таким образом продолжают сотрудничество в сфере обеспечения доступными по цене лекарствами и разработки модели справедливого ценообразования, которое началось по инициативе Польши в период ее председательства в ЕС еще в 2017 году. В связи с данным планом был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стран V4 и Литвы, который Адам Войтех скрепил своей подписью в мае 2019 года в Варшаве.

Следующая встреча глав министерств здравоохранения Вышеградской четверки состоится весной 2020 года.