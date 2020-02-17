Вспышка коронавируса может привести к перебоям с поставками лекарств

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех предупредил, что вспышка эпидемии коронавируса 2019-nCoV может привести в ближайшее время к нехватке необходимых лекарственных препаратов. "Большая часть медикаментов производится именно в Китае, и сбои в поставках лекарств могут произойти в связи с нехваткой рабочих рук на предприятиях в КНР, если эпидемия будет распространяться далее". Министр озвучил свое предостережение в Брюсселе на заседании Совета по вопросам занятости, социальной политики, здоровья и прав потребителей.
«Я вижу в этом серьезную проблему. Вся Европа оказывает давление с целью снижения стоимости лекарств, из-за чего производство было перенесено в Китай. На его территории сегодня производится треть всех лекарственных препаратов и действенных фармацевтических субстанций. Если рабочие фармазаводов будут массово болеть, это может отрицательно отразиться на доступности лекарств»,
- цитирует слова главы чешского Минздрава газета Právo.
По словам министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана, которую нередко называют "аптекой мира", немецкие фирмы в этой сфере зависимы от экспорта, и на данный момент возрастает угроза дефицита некоторых субстанций для производства антибиотиков, которые экспортируются именно из провинции Хубэй – очага распространения нового типа коронавируса.
Об этом Йенс Шпан сообщил агентству AP. Mинистры стран Евросоюза поэтому в четверг обсуждали возможность перемещения части производства из Китая в Европу. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов питания Стелла Кириакидес информировала о том, что "учреждения уже стремятся предупредить возможные осложнения", - сообщает «Чешское Радио».
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