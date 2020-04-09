Все больше автобусов «Iveco»

В текущем году, как ожидают менеджеры компании, рост производительности должен продолжиться, как минимум на 3,7%. Для выполнения полученных заказов «Iveco Czech Republic» также расширяет свой штат. В 2018 году на работу было принято более 200 человек. Общее количество сотрудников ныне составляет 2 598. В Чехии с прошлого года ездит 318 новых автобусов «Iveco». Это означает, что компания удовлетворила треть чешских заказчиков, нуждавшихся в новых транспортных средствах упомянутого класса. Самое же большое количество автобусов ««Iveco» было в прошлом году отправлено во Францию – 1465.