Воровство в чешских магазинах: как, что и сколько

Подмена продуктов и даже наклейка принесенного с собой штрих-кода – к каким только уловкам не прибегают желающие поживиться в зале супермаркета. Чаще всего с магазинных полок и прилавков крадут дорогие продукты, алкоголь, конфеты, лучшие сорта кофе, дорогостоящие колбасы, электронику, косметику и спортивную одежду.
Ежегодный ущерб от пропажи товара в чешских супермаркетах и небольших магазинах достигает десяти миллиардов крон, или около 394 миллионов евро.
По данным агентства SSI Group, обеспечивающую охрану в сотнях объектов, включая торговые центры, 38% потерь магазинов приходится на воровство, которым занимаются покупатели, а 39% ущерба наносят сами сотрудники торговых точек. На третьем месте (7%) – потери в цепочке «поставщик – продавец».
Издание Právo со ссылкой на «хорошо информированный источник» сообщает, что стоимость украденного достигает 1% всего торгового оборота розничной торговли страны. «В организованных кражах зачастую участвуют сотрудники, знающие внутренний распорядок, что наносит гораздо больший ущерб. Это может быть фиктивная приемка товара у перевозчика и умышленно не нанесенная на товар маркировка», – объяснил изданию глава отдела охраны SSI Group Михал Цицер.
Так, сотрудники похищали грузовиками со склада в районе Теплице станки для бритья. Ущерб составил пять миллионов крон.
Так называемые «спонтанные кражи» наносят магазину меньший ущерб, однако отличаются разнообразием способов. Как рассказывают изданию Právo продавщицы на условиях анонимности, изобретательные покупатели перекладывают яйца побольше и подороже в коробки из-под более мелких и дешевых яиц. Также широко применяется практика оставить ребенка «пробовать конфетки», пока мама занимается покупками. Еще один обычный трюк – переложить дорогой алкоголь в коробку от более дешевого.
Некоторые покупатели приносят в супермаркет собственные штрих-коды, которые пытаются использовать при оплате на кассах самообслуживания. Также среди любимых способов воровства – использование двойных карманов, сильных магнитов для снятия элементов защиты и специальные сумка, экранирующие сигнал тревоги при выносе похищенного товара через рамку.
Хотя кражи покупателями можно считать мелкими, в каждом магазине за год общая стоимость похищенного может достигать сотен тысяч, а иногда и миллионов крон.
В последнее время отмечается появление целых организованных воровских групп, у каждого участника которой – своя роль: один отвлекает внимание, другой перепаковывает товар, избавляясь от элементов защиты, третий его выносит из магазина и т.д.
«Некоторые крупные супермаркеты сталкиваются с подобными кражами в таких масштабах, что ущерб за один час работы торговой точки может достигать 80–100 тысяч крон. Это – хорошо организованные группы, ворующие под заказ и оснащенные превосходным оборудованием, позволяющим обходить сигнализацию. Такие практики мы наблюдаем, прежде всего, в магазинах, торгующих брендовыми вещами», – объясняет Михал Цицер
Чаще всего подобные воры нацеливаются на товар, который легко сдать в ломбард или «толкнуть» на черном рынке. К этой категории ортносится электроника – мобильные телефоны, планшеты, игровые приставки, а также модные изделия – обувь, аксессуары, спортивная одежда, духи, косметика. Похищают также табак, еду и напитки – свежее мясо, алкоголь.
Магазины не любят раскрывать секретов борьбы с нечистыми на руку покупателями. «Эту информацию мы из тактических соображений не публикуем. В любом случае, к важнейшим способам поддержания порядка относится использование технических средств», – поясняет пресс-секретарь сети супермаркетов Lidl Зузана Гола.
Акция «АнтиСталин» у Памятника жертвам коммунизма
Квартирно-дипломатические разборки
Посол Чехии при НАТО: «Аннексия Крыма стала для Альянса полной неожиданностью»
Политика и экономика визита главы российского Минпромторга
«Последний адрес» – возвращенные имена жертв коммунистического режима в Чехословакии