Воровство в чешских магазинах: как, что и сколько

Ежегодный ущерб от пропажи товара в чешских супермаркетах и небольших магазинах достигает десяти миллиардов крон, или около 394 миллионов евро.

По данным агентства SSI Group, обеспечивающую охрану в сотнях объектов, включая торговые центры, 38% потерь магазинов приходится на воровство, которым занимаются покупатели, а 39% ущерба наносят сами сотрудники торговых точек. На третьем месте (7%) – потери в цепочке «поставщик – продавец».

Издание Právo со ссылкой на «хорошо информированный источник» сообщает, что стоимость украденного достигает 1% всего торгового оборота розничной торговли страны. «В организованных кражах зачастую участвуют сотрудники, знающие внутренний распорядок, что наносит гораздо больший ущерб. Это может быть фиктивная приемка товара у перевозчика и умышленно не нанесенная на товар маркировка», – объяснил изданию глава отдела охраны SSI Group Михал Цицер.

Так, сотрудники похищали грузовиками со склада в районе Теплице станки для бритья. Ущерб составил пять миллионов крон.

Подмена яиц и экранирующие сумки

Так называемые «спонтанные кражи» наносят магазину меньший ущерб, однако отличаются разнообразием способов. Как рассказывают изданию Právo продавщицы на условиях анонимности, изобретательные покупатели перекладывают яйца побольше и подороже в коробки из-под более мелких и дешевых яиц. Также широко применяется практика оставить ребенка «пробовать конфетки», пока мама занимается покупками. Еще один обычный трюк – переложить дорогой алкоголь в коробку от более дешевого.

Некоторые покупатели приносят в супермаркет собственные штрих-коды, которые пытаются использовать при оплате на кассах самообслуживания. Также среди любимых способов воровства – использование двойных карманов, сильных магнитов для снятия элементов защиты и специальные сумка, экранирующие сигнал тревоги при выносе похищенного товара через рамку.

Хотя кражи покупателями можно считать мелкими, в каждом магазине за год общая стоимость похищенного может достигать сотен тысяч, а иногда и миллионов крон.

Воровство как по нотам

В последнее время отмечается появление целых организованных воровских групп, у каждого участника которой – своя роль: один отвлекает внимание, другой перепаковывает товар, избавляясь от элементов защиты, третий его выносит из магазина и т.д.

«Некоторые крупные супермаркеты сталкиваются с подобными кражами в таких масштабах, что ущерб за один час работы торговой точки может достигать 80–100 тысяч крон. Это – хорошо организованные группы, ворующие под заказ и оснащенные превосходным оборудованием, позволяющим обходить сигнализацию. Такие практики мы наблюдаем, прежде всего, в магазинах, торгующих брендовыми вещами», – объясняет Михал Цицер

Чаще всего подобные воры нацеливаются на товар, который легко сдать в ломбард или «толкнуть» на черном рынке. К этой категории ортносится электроника – мобильные телефоны, планшеты, игровые приставки, а также модные изделия – обувь, аксессуары, спортивная одежда, духи, косметика. Похищают также табак, еду и напитки – свежее мясо, алкоголь.

Магазины не любят раскрывать секретов борьбы с нечистыми на руку покупателями. «Эту информацию мы из тактических соображений не публикуем. В любом случае, к важнейшим способам поддержания порядка относится использование технических средств», – поясняет пресс-секретарь сети супермаркетов Lidl Зузана Гола.