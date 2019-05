Согласно закону, товары по окончании срока минимальной годности торговые сети и отдельные продавцы могут продавать, тогда как с обозначением конкретной даты «используйте до…» в случае просроченного срока уже не имеют права. Тем не менее, эти обозначения трактуются покупателями неоднозначно, и во избежание отравления продукцией "второй свежести" граждане выбрасывают сыры, молочные и иные продукты в мусорное ведро.

"Как показал опрос в ЧР, 75% населения правильно понимают рекомендацию «используйте до…», однако тех, кто понимает истинное значение понятия «минимальный срок годности» среди респондентов оказалось гораздо меньше. Поэтому мы планируем повысить уровень осведомленности граждан и надеемся подключить к нашей инициативе также торговые сети", - сообщила сотрудница организации «Спасите еду» Анна Стрейцова.

Более детальной информацией по поводу структуры продовольственных потерь в Чешской Республике данная организация не располагает. Известно, однако, что в Великобритании таким образом вместо тарелки на свалку попадают более чем 50% всех йогуртов, яиц, соусов, майонеза, треть мясной, рыбной продукции, а также десертов. Подробнее о проблеме неоправданных пищевых отходов сообщается в газете Мladá fronta Dnes.

Представители организаций, стремящихся сократить продовольственные потери, советуют, кроме прочего, также взять на вооружение метод FIFO, First In – First Out. То есть использовать в первую очередь ранее купленные продукты и не делать чересчур больших запасов в холодильнике. Главными грешниками в огромных потерях продовольствия являются фермеры, производители, магазины, рестораны и частные потребители. В настоящее время Европейская комиссия готовит методику мониторинга продовольственных потерь в странах ЕС.