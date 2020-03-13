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Vítkovice Heavy Machinery: крах гиганта чешской металлургии

Тимур Кашапов
13-03-2020
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Vítkovice Heavy Machinery спустя два года вновь обратилась в суд с требованием о признании банкротом. В рамках плана по оздоровлению компании правление предлагает реорганизацию производства, что грозит значительным сокращением штата сотрудников. В случае его одобрения в нынешнем виде продолжат работу только четыре подразделения VHM, ожидается, что работу потеряет около 800 человек.

Фото: 526663 / Pixabay CC0Фото: 526663 / Pixabay CC0 Соответствующее ходатайство о признании фирмы банкротом было подано 12 марта. «Чтобы обеспечить дальнейшую работу, компания должна подвергнуться реструктуризации, которая предполагает закрытие убыточных производств и радикальное снижение затрат», - говорится в заявлении. При этом в документе подчеркивается, что о полном закрытии уникального для Чехии предприятия речи не идет. «Мы сохраним ноу-хау в области производства целой группы продуктов, включая, например, некоторые части для атомных электростанций «Темелин» и «Дукованы», - отмечается в заявлении.

Яромир Шмид, председатель совета директоров VHM, отметил, что на данный момент у компании самые большие долги перед поставщиками электроэнергии. «Совет директоров убежден, что оптимальное и единственно правильное решение в сложившейся ситуации – это концентрация только на перспективных подразделениях, способных к прибыльной деятельности в будущем. В рамках реорганизации они могут быть сданы в аренду или проданы отечественным и иностранным инвесторам », - сказал Шмид.

По словам менеджера, проблемы компании вызваны несколькими факторами. «Прежде всего, это отсутствие инвестиций. В результате современное производство за последние 15 лет стало неконкурентоспособным из-за постоянных простоев в результате поломки оборудования и плохой логистики. Таким образом, VHM не может выполнять заказы в требуемые сроки и требуемом качестве», - пояснил Яромир Шмид.

Отметим, что история Vítkovice Heavy Machinery насчитывает не одно десятилетие. Только в атомном секторе она работает с 60-х гг. прошлого века. За это время компания приняла участие в строительстве десятков атомных электростанций в Венгрии, Польше, Болгарии, Германии, России, на Украине и в Индии. В большинстве случаев VHM поставляла для АЭС первичные трубопроводы, реакторы, парогенераторы и компенсаторы объема.

Тимур Кашапов
13-03-2020
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