Вирусная экономика

Предварительный ущерб

Ранее многие экономисты считали, что распространение вируса COVID-19 станет лишь временной проблемой для мировой экономики, но теперь они озабочены гораздо больше. Например, по прогнозам Oxford Economics, в случае локализации вируса в пределах Азии негативный эффект составит 0,4 трлн долларов, а если не удастся избежать пандемии, ущерб может вырасти до 1 трлн.

Глава МВФ Кристалина Георгиева выступила с заявлением, что рост мировой экономики в 2020 году будет меньше, чем год назад. Спрогнозировали развитие глобального ВВП и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как отмечается в ее докладе «Коронавирус: мировая экономика под риском», эпидемия COVID-19 может обрушить темпы роста мировой экономики в 2020 году в два раза, до 1,4-1,5%, а оборот глобальной торговли сократится на 3,75%. При этом основной удар будет нанесен за счет сокращения спроса в затронутых эпидемией странах.

С оценками коллег из МВФ и ОЭСР согласен аналитик Komerční banka Михал Брожка.

«Рост, безусловно, замедлится, хотя точно оценить, насколько изменится конъюнктура мировой экономики, на данный момент сложно. Это связано и с тем, что пока нет стандартных макроэкономических данных, позволяющих осуществлять стандартное макроэкономическое прогнозирование. На данный момент все высказываемые предположения – это скорее сравнительный анализ, сравнение с похожими событиями в истории», - указал Брожка.

Его слова подтверждает свежая статистика. Опубликованные на прошлой неделе Чешским национальным банком (ЧНБ) данные свидетельствуют о том, что рост ВВП страны в 2020 году не превысит двух процентов. Более детальной информации регулятор на этот раз не предоставил.

«Хотел бы напомнить, что ОЭСР накануне понизил оценку экономического роста Китая с 5,9 до 4,9%. Если чешские власти с ней согласны, то им следует автоматически пересмотреть оценку роста чешской экономики в 2020 году, снизив ее не менее, чем на 0,3 процентного пункта», - прокомментировал решение ЧНБ Лукаш Кованда, экономист Czech Fund.

Пути заражения

Кованда также напомнил, что Чехия является одной из наиболее зависимых от китайского рынка экономик ЕС: «Любая остановка производства в Китае непременно скажется на самочувствии страны. По расчетам Bloomberg, мы зависим от КНР гораздо сильнее, чем другие страны Вышеградской четверки. Я согласен с такой оценкой, хотя ситуация в экономике нашей страны в целом стабильная, а локомотивом ее развития являются внутреннее потребление и инвестиции».

В правительстве Чехии, впрочем, уже прорабатывают различные меры по поддержке народного хозяйства страны. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли Карел Гавличек. В частности, власти планируют выделить до 1 млрд крон (около 40 млн евро) в виде госгарантий, субвенций и беспроцентных кредитов, которые будут выдаваться отечественным предпринимателям через Чешскоморавский гарантийный банк развития (ЧГБР).

Как заявил Гавличек, средства получат, прежде всего, те компании, которые работали на китайском или итальянском направлении. «За поддержкой могут обратиться, например, транспортные компании, предприниматели, пострадавшие в результате отмены отраслевых выставок и ярмарок, и другие субъекты, - подчеркнул министр. - В ближайшее время особая группа при ЧГРБ начнет прием заявок. Пострадавшие компании получат деньги в течение нескольких недель. Каждый из них может рассчитывать на сумму от нескольких сотен до нескольких миллионов крон. Но прежде процедура распределения «фонда помощи» должна быть утверждена правительством страны», - пояснил глава Минпрома.

Эффективность предлагаемых властями мер можно будет оценить лишь спустя несколько месяцев, считает аналитик ČSOB Петр Дуфек. «Даже если вирус COVID-19 не вызовет пандемии, потерей не избежать. Сокращение турпотока и нарушение товарных цепочек могут нанести чешской экономике серьезный ущерб, значительно превышающий миллиард, который планирует выделить правительство», - предположил Дуфек.

Более оптимистично настроен аналитик Cyrrus Томаш Пфейлер. «На данный момент почти 80% крупных китайских предприятий уже возобновили работу, простаивают в основном средние и мелкие производства, роль которых во внешней торговле не стоит преувеличивать. Гораздо больше потеряет чешский бизнес в результате сокращения притока китайских туристов. В свою очередь, рост автоиндустрии будет зависеть от спроса на ее продукцию, а объемы поставок других экспортноориентированных компаний – от инвестиционной стратегии их зарубежных партнеров», - уверен он.

Франтишек Бостл из компании Starteepo не сомневается, что Чехия и ее население в полной мере ощутит последствия эпидемии коронавируса уже в ближайшее время: «Это связано с тем, что в Германии, которая является одним из экономических «двигателей» Европы и основным внешнеэкономическим партнером ЧР, уже фиксируется спад деловой активности. Если же эпидемия перерастет в пандемию и затронет и другие регионы, то полноценной европейской и мировой рецессии не избежать».