Вирус атаковал показатели чешского гостиничного бизнеса

Такие данные приводит Чешское статистическое управление. В качестве основной причины падения специалисты называют ограничительные меры, введенные чешским правительством для борьбы с эпидемией, когда в марте гостиницы страны были закрыты для приема новых постояльцев.

При этом еще в январе гостиничный сектор чешской экономики демонстрировал рост, однако потом ситуация начала меняться. «В марте произошло снижение в межгодовом сравнении на 67% по количеству постояльцев и на 57% – по показателю человеко-ночей», – сообщил глава отдела статистики туризма Чешского статистического управления Павел Ванчура.

Количество иностранцев, поселившихся в чешских пансионах и отелях, в первом квартале упало на 26%, чешских граждан – на 18%. «Немцев, которые составляют большую часть приезжих, в первом квартале заселилось 335 000, что на 17,4% меньше, чем в прошлом году», – сообщают специалисты по статистике. Поляков приехало на 15% меньше, туристов из России – на 10%. Поток постояльцев из Словакии снизился на 25%, из Италии – на 40%, из Китая и Южной Кореи – более чем наполовину.

По оценке наблюдателей, снижение туристического потока в первом квартале более всего затронуло Прагу и регионы, зависящие от туристов из-за рубежа. В Праге на долю иностранцев приходится 80% всех постояльцев, в Карловарском крае – около 60%. Негативно на гостиничном бизнесе Карловых Вар скажется отмена в этом году международного кинофестиваля.

Полный масштаб последствий эпидемии для туристического бизнеса Чехии выяснится только после получения статистических данных за второй квартал 2020 года.