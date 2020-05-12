Вирус атаковал показатели чешского гостиничного бизнеса

Уже в первом квартале 2020 года в отелях, пансионах и кемпингах Чехии остановилось всего три миллиона постояльцев, на 22,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Количество ночевок в межгодовом сравнении снизилось на 16,7%, до 8,9 млн.
Такие данные приводит Чешское статистическое управление. В качестве основной причины падения специалисты называют ограничительные меры, введенные чешским правительством для борьбы с эпидемией, когда в марте гостиницы страны были закрыты для приема новых постояльцев.
При этом еще в январе гостиничный сектор чешской экономики демонстрировал рост, однако потом ситуация начала меняться. «В марте произошло снижение в межгодовом сравнении на 67% по количеству постояльцев и на 57% – по показателю человеко-ночей», – сообщил глава отдела статистики туризма Чешского статистического управления Павел Ванчура.
Количество иностранцев, поселившихся в чешских пансионах и отелях, в первом квартале упало на 26%, чешских граждан – на 18%. «Немцев, которые составляют большую часть приезжих, в первом квартале заселилось 335 000, что на 17,4% меньше, чем в прошлом году», – сообщают специалисты по статистике. Поляков приехало на 15% меньше, туристов из России – на 10%. Поток постояльцев из Словакии снизился на 25%, из Италии – на 40%, из Китая и Южной Кореи – более чем наполовину.
По оценке наблюдателей, снижение туристического потока в первом квартале более всего затронуло Прагу и регионы, зависящие от туристов из-за рубежа. В Праге на долю иностранцев приходится 80% всех постояльцев, в Карловарском крае – около 60%. Негативно на гостиничном бизнесе Карловых Вар скажется отмена в этом году международного кинофестиваля.
Полный масштаб последствий эпидемии для туристического бизнеса Чехии выяснится только после получения статистических данных за второй квартал 2020 года.
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