Виртуальный «король»

В настоящее время в различных странах действует более 4100 биткоин-банкоматов. Несмотря на спад на рынке криптовалют, количество банкоматов за год более чем удвоилось. Ежедневно в мире устанавливается семь новых машин. Почти три четверти банкоматов расположены в Северной Америке. Лидером являются Соединенные Штаты Америки, где насчитывается около 2300 машин, еще 620 находятся в Канаде. Австрия занимает третье место с 263 банкоматами. В Чешской Республике находится 46 биткоин-банкоматов, причем 34 из них – в Праге.

Из 3 138 таких агрегатов, выпущенных во всем мире к декабрю 2018 года, General Bytes произвела 30,6% (лидером является пуэрториканская фирма Genesis Coin). Они установлены в крупных городах и поддерживают покупку и продажу биткоина, лайткоина, Dash и Monero.

«Наша компания компания относится к ветеранам блокчейна, которые «были в теме» с самого начала. General Bytes первой представила отправку криптовалюты через электронную почту, а также создала первую модель биткоин-банкомата (BATMOne). На данный момент мы предлагаем семь различных моделей банкоматов для криптовалют, а также POS-терминал под названием CortexPay», - сказал Мартин Висмайер, менеджер по маркетингу General Bytes.

Отметим, что Чехия считается одним из центров криптовалютной индустрии в Европе. Развитием отрасли занимается правительство и валютные власти. В Праге функционирует Институт криптоанархии – Paralelní Polis, а также находится штаб-квартира компании SatoshiLabs, создателя популярного аппаратного кошелька Trezor.