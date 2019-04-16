Винная карта Чехии все больше розовеет

До 2008 года продукция типа «розе» вообще не учитывалась в общей статистике – ее продажи были слишком незначительны. Однако с тех пор ситуация существенно изменилась. «В 2018 году розовое вино составило 10% от общего объема», – подтверждает директор Фонда виноделов Ярослав Маховец. Таким образом, за прошедшее десятилетие производство розового вина в Чехии увеличилась почти в пять раз.

Согласно опросу Фонда виноделов, розовое пьет 75% потребителей вина, однако особой популярностью розе пользуется у молодых женщин. Две трети любителей розового сообщили, что сезон не играет для них никакой роли, оставшаяся треть наполняет бокалы розе только в летнее время года. Кроме того, розовое вино стало популярным ингредиентом коктейлей.

Хотя многие убеждены, что розовое вино получают путем смешивания белого и красного, это заблуждение. Розе получают из черного винограда методом создания белого вина. Виноград собирают, дробят, оставляют так на некоторое время, чтобы продукт приобрел розоватый оттенок, а затем отжимают. Винодел определяет, каким будет полученное вино – сухим, полусухим, полусладким или сладким.

Как правило, розовые вина бывают легкими, с низким содержанием алкоголя. Знатоки отдают предпочтение молодому розовому, поскольку этот вид вина предназначен для быстрого потребления. Слишком темное розе, имеющее коричневый оттенок, или старше двух лет, не советуют приобретать тем, кто не относит себя к числу глубоких знатоков.

В Чехии для производства розового вина используют такие сорта винограда как Zweigeltrebe, Cabernet Moravia, Svatovavřinecké, Modrý Portugal. Однако виноделы могут производить розе практически из любого черного винограда, который растет на территории страны и занимает 30% площади всех виноградников.