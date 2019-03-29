Вагонов стройные ряды

В качестве поставщика был выбран консорциум «Škoda Transportation – Škoda Vagonka», который за 7 миллиардов крон (более 269 миллионов евро) построит для «Чешских железных дорог» 55 пассажирских региональных составов.

Как подчеркнуто в сообщении для прессы, обслуживать пассажиров новые поезда начнут уже с весны 2021 года. Новые составы «Чешских железных дорог» выедут на линии в Пльзеньском, Карловарском, Южночешском краях, а также в Сверной Моравии и в Крае Высочина. Все вагоны – с низким полом, что удобно для инвалидов, а также оснащены кондиционерами, wi-fi и электрическими розетками для подзарядки гаджетов.