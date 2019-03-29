Вагонов стройные ряды

Антон Каймаков
29-03-2019
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Транспортная компания «Чешские железные дороги» приступила к обновлению своего парка пассажирских поездов.

Фото: České dráhyФото: České dráhy

В качестве поставщика был выбран консорциум «Škoda Transportation – Škoda Vagonka», который за 7 миллиардов крон (более 269 миллионов евро) построит для «Чешских железных дорог» 55 пассажирских региональных составов.

Как подчеркнуто в сообщении для прессы, обслуживать пассажиров новые поезда начнут уже с весны 2021 года. Новые составы «Чешских железных дорог» выедут на линии в Пльзеньском, Карловарском, Южночешском краях, а также в Сверной Моравии и в Крае Высочина. Все вагоны – с низким полом, что удобно для инвалидов, а также оснащены кондиционерами, wi-fi и электрическими розетками для подзарядки гаджетов.

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