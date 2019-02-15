В следующем году пенсии в Чехии повысятся в среднем на 900 крон

«Мы думам, что пожилые люди заслуживают достойных пенсий, и поэтому в ближайшее время представим на рассмотрение проект внесения в закон соответствующей поправки», – подтвердила планы правительства министр труда и социальных вопросов Яна Малачова.

Министр сообщила, что ее ведомство внесет предложение о повышении пенсии по возрасту на 900 крон с января следующего года. При этом вновь должна повыситься доля фиксированной части пенсии.

В Чехии пенсия состоит из фиксированной части и процентов. Фиксированная доля одинакова для всех пенсионеров страны, а процентная зависит от количества лет трудового стажа, размеров зарплаты и пенсионных отчислений. Эта гибкая часть пенсионного дохода в 2018 году была снижена. Фиксированная часть, согласно последней редакции закона, была увеличена с девяти процентов от средней зарплаты до десяти.