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В Саудовской Аравии завершено строительство конвейера чешского производителя грузовиков Tatra

Антон Каймаков
17-01-2020
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Чешская автомобильная фирма Tatra Trucks (город Копршивнице), занимающаяся выпуском грузового транспорта, завершила строительство собственного сборочного конвейера в Саудовской Аравии.

Фото: TatraФото: Tatra

До сих пор сборка машин, поставляемых заказчикам на Аравийском полуострове, осуществлялся на заводе местной партнерской фирмы. СМИ об этом сообщил директор компании Павел Лазар.

В 2019 году компания Tatra Trucks, согласно опубликованным данным, выпустила 1183 автомобиля разных модификаций, а объемы продаж по принятым заказам были еще на сотню машин больше. Своим заказчикам Tatra Trucks предлагает четыре серийно выпускаемые модели грузовиков, а также сборку машин на заказ с учетом специфических требований заказчиков. 80% продукции Tatra отправляется на экспорт. В основном штате фирмы более 1000 сотрудников, еще около 600 человек трудится на дочернем предприятии Tatra Metalurgie.

Антон Каймаков
17-01-2020
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