В Саудовской Аравии завершено строительство конвейера чешского производителя грузовиков Tatra

До сих пор сборка машин, поставляемых заказчикам на Аравийском полуострове, осуществлялся на заводе местной партнерской фирмы. СМИ об этом сообщил директор компании Павел Лазар.

В 2019 году компания Tatra Trucks, согласно опубликованным данным, выпустила 1183 автомобиля разных модификаций, а объемы продаж по принятым заказам были еще на сотню машин больше. Своим заказчикам Tatra Trucks предлагает четыре серийно выпускаемые модели грузовиков, а также сборку машин на заказ с учетом специфических требований заказчиков. 80% продукции Tatra отправляется на экспорт. В основном штате фирмы более 1000 сотрудников, еще около 600 человек трудится на дочернем предприятии Tatra Metalurgie.