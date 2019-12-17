В рождественскую Прагу пожалует 700 тысяч туристов

На днях об этом сообщила пресс-секретарь общества Prague City Tourism - PCT Барбора Груба, стимулирующего достижения в сфере туризма, которая является важной составляющей экономики столицы и страны в целом. Ранее Prague City Tourism была известна как Пражская информационная служба.

Метрополия получает ежегодную прибыль от туризма в размере сотен тысяч евро. Точные данные будут, видимо, обнародованы в январе.

Превалировать среди европейских гостей будут немцы, россияне и британцы

Большинство тех, кто решил отметить Рождество и Новый год в Праге, приезжают из европейских стран. В этом году среди них будут преобладать граждане Германии, России и Великобритании. Увеличивается и число интуристов из Франции, Италии, Австрии и Словакии.

"Наиболее многочленной категорией гостей из стран вне Европы станут американцы. Возрастет и численность граждан, прибывающих в праздничную Чехию из Южной Кореи и Китая", - сообщила представитель PCT.

К организации праздничных ярмарок подключаются почти все районы Праги

Большой популярностью среди посетителей пользуются рождественские ярмарки. Самые красочные из них традиционно можно найти на столичных площадях – Староместской, Вацлавской, как и площади Мира напротив храма св. Людмилы, и на территории величественного Пражского Града. Собственную праздничную программу в Адвент, предрождественский период, предлагает гостям большинство районов столицы, другие города и регионы Чехии, сохранившие давние традиции.

Прага по случаю праздника инвестирует в нынешнем году в городское освещение почти четыре миллиона крон, тогда как в минувшие годы праздничная подсветка обходилась столичной казне примерно в два миллиона.

В целом за 2018 год в Праге проживало почти 7,9 миллиона туристов, что по сравнению с 2017 годом составляет рост на 3,2%.