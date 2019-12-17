Архив передач

В рождественскую Прагу пожалует 700 тысяч туристов

Лорета Вашкова
17-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Интерес к посещению рождественской и новогодней Праги, как подтверждает очередное исследование, продолжает расти. По данным городского общества Prague City Tourism (PCT), в декабре текущего года в столице будет проживать 700 000 туристов, что в межгодовом сопоставлении на 4,5 больше. 590 000 из них прибудут из-за границы, еще 110 000 гостей приедут полюбоваться «стобашенной» красавицей из разных уголков Чехии.

Фото: Архив Чешского радио - Радио ПрагаФото: Архив Чешского радио - Радио Прага

На днях об этом сообщила пресс-секретарь общества Prague City Tourism - PCT Барбора Груба, стимулирующего достижения в сфере туризма, которая является важной составляющей экономики столицы и страны в целом. Ранее Prague City Tourism была известна как Пражская информационная служба.

Метрополия получает ежегодную прибыль от туризма в размере сотен тысяч евро. Точные данные будут, видимо, обнародованы в январе.

Превалировать среди европейских гостей будут немцы, россияне и британцы

Фото: Ондржей ТомшуФото: Ондржей Томшу Большинство тех, кто решил отметить Рождество и Новый год в Праге, приезжают из европейских стран. В этом году среди них будут преобладать граждане Германии, России и Великобритании. Увеличивается и число интуристов из Франции, Италии, Австрии и Словакии.

"Наиболее многочленной категорией гостей из стран вне Европы станут американцы. Возрастет и численность граждан, прибывающих в праздничную Чехию из Южной Кореи и Китая", - сообщила представитель PCT.

К организации праздничных ярмарок подключаются почти все районы Праги

Большой популярностью среди посетителей пользуются рождественские ярмарки. Самые красочные из них традиционно можно найти на столичных площадях – Староместской, Вацлавской, как и площади Мира напротив храма св. Людмилы, и на территории величественного Пражского Града. Собственную праздничную программу в Адвент, предрождественский период, предлагает гостям большинство районов столицы, другие города и регионы Чехии, сохранившие давние традиции.

Прага по случаю праздника инвестирует в нынешнем году в городское освещение почти четыре миллиона крон, тогда как в минувшие годы праздничная подсветка обходилась столичной казне примерно в два миллиона.

В целом за 2018 год в Праге проживало почти 7,9 миллиона туристов, что по сравнению с 2017 годом составляет рост на 3,2%.

Лорета Вашкова
17-12-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: ЧТ24

Чешские туристические визы наиболее востребованы среди россиян и китайцев

В Чехию продолжают устремляться потоки туристов из самых разных стран, а также иностранных работников, которые приветствуют возможность краткосрочного…
Фото: davidlee770924 / Pixabay CC0

В отелях и кемпингах Чехии останавливается все больше туристов

Шестой год подряд в стране наблюдается рост загруженности отелей, пансионов, кемпингов и хостелов. Во втором квартале 2019 года число туристов,…
Фото: Катерина Айзпурвит

Прокати нас по Праге на тракторе!

В ходе проверок старинных автомобилей, которые возят туристов по центру Праги, выяснилось, что многие из их владельцев обходят закон: чтобы…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL