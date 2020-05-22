В результате карантина в Чехии падают доходы и растет безработица

Согласно анализу, проведенному Jobs.cz, крупнейшим сайтом по поиску работы в Чехии, из-за введения карантинных мер в период пандемии более чем у 30% экономически активных граждан Чехии снизились доходы.
При этом не всем удастся вернуться на прежний уровень после отмены ограничительных мер. Вернуться к докризисным показателям, по мнению специалистов, удастся только 19% из них.
По данным исследования, проведенного компанией Deloitte и Коммерческим банком, в стране ожидается рост безработицы. Если в феврале она составляла 2%, то в течение 2020 г. она может увеличиться до 5% и даже 10%.
Также затормозится рост зарплат, который в 2019 г. достиг 7%. В этом году этот показатель не превысит 3,5%, а в 2021 г. составит лишь 2,7%, считают специалисты.
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