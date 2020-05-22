Архив передач

В результате карантина в Чехии падают доходы и растет безработица

Катерина Айзпурвит
22-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно анализу, проведенному Jobs.cz, крупнейшим сайтом по поиску работы в Чехии, из-за введения карантинных мер в период пандемии более чем у 30% экономически активных граждан Чехии снизились доходы.

Фото: Gerd Altmann / Pixabay CC0 Public DomainФото: Gerd Altmann / Pixabay CC0 Public Domain

При этом не всем удастся вернуться на прежний уровень после отмены ограничительных мер. Вернуться к докризисным показателям, по мнению специалистов, удастся только 19% из них.

По данным исследования, проведенного компанией Deloitte и Коммерческим банком, в стране ожидается рост безработицы. Если в феврале она составляла 2%, то в течение 2020 г. она может увеличиться до 5% и даже 10%.

Также затормозится рост зарплат, который в 2019 г. достиг 7%. В этом году этот показатель не превысит 3,5%, а в 2021 г. составит лишь 2,7%, считают специалисты.

Статьи на ту же тему
Фото: romanakr, Pixabay / CC0

Массового увольнения работников из-за коронавируса в Чехии не предвидится

Чешские предприятия не планируют массового увольнения работников вследствие пандемии коронавируса. Наоборот, 46% всех предприятий страны,…
Фото: Барбора Немцова

COVID-19 ударил по кошелькам

Коронавирус ощутимо повлиял на благосостояние населения Чешской Республики. Как показал опрос, проведенный агентством PAQ Research,…
Фото: Fernando Zhiminaicela, Pixabay / CC0

Смертелен ли коронавирус для бизнеса? Чешские предприниматели о государственных субсидиях и дотациях

Чешские фирмы и индивидуальные предприниматели изо всех сил пытаются держаться на плаву в период карантина и чрезвычайного положения…
Далее об этом
Серфинг по Праге
Хиты классической музыки
Вопрос месяца
Карточки QSL