В пражском космическом инкубаторе работает 21 компания

13 стартапов - чешских. Остальные – из Франции, Швейцарии, США, Египта и Словакии.

Большинство компаний занимаются изучением возможностей применения космических технологий в обычной жизни (беспилотные летательные аппараты, спутниковая навигация, программное обеспечение для симуляции, использование продвинутых материалов и др.), сообщает агентство CzechInvest. Четыре проекта занимаются разработкой товаров для космической отрасли.

«Многие из наших стартапов уже открыли свои филиалы за рубежом, сотрудничают с ведущими компаниями в своей отрасли, получили престижные международные награды. Восемь фирм нашли инвесторов, готовых вложить в них в общей сложности 75 миллионов крон», - сообщил во вторник Марек Адолф, представитель ESA BIC Prague.