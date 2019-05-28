В пражском космическом инкубаторе работает 21 компания

Эва Туречкова
28-05-2019
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Инкубатор Европейского космического агентства ESA BIC Prague со штаб-квартирой в Праге за три года своего существования приютил 28 стартапов, из которых в Чехии продолжает работать 21 компания.

Фото: ESAФото: ESA

13 стартапов - чешских. Остальные – из Франции, Швейцарии, США, Египта и Словакии.

Большинство компаний занимаются изучением возможностей применения космических технологий в обычной жизни (беспилотные летательные аппараты, спутниковая навигация, программное обеспечение для симуляции, использование продвинутых материалов и др.), сообщает агентство CzechInvest. Четыре проекта занимаются разработкой товаров для космической отрасли.

«Многие из наших стартапов уже открыли свои филиалы за рубежом, сотрудничают с ведущими компаниями в своей отрасли, получили престижные международные награды. Восемь фирм нашли инвесторов, готовых вложить в них в общей сложности 75 миллионов крон», - сообщил во вторник Марек Адолф, представитель ESA BIC Prague.

Эва Туречкова
28-05-2019
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