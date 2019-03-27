В Прагу продолжают возвращаться троллейбусы

Катерина Айзпурвит
27-03-2019
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На маршрут, связывающий станции метро «Пальмовка» и «Летняны», вышел троллейбус Škoda 27Tr, а еще с осени прошлого года там бегает его электрический собрат Škoda 30Tr. Чешская столица, почти полвека назад отказавшаяся от этого вида транспорта, постепенно возвращает «рогатых» на свои улицы.

Фото: Škoda Transportation, CC BY-SA 3.0Фото: Škoda Transportation, CC BY-SA 3.0

Первые троллейбусы появились в Праге в 30-е годы ХХ века и ходили по городу вплоть до 1972 года, когда их сеть было решено ликвидировать. Сегодняшний транспорт отличается от своих старших товарищей – новые троллейбусы способны проходить часть своего маршрута вообще без контактной сети. Можно сказать, они превратились в своего рода «кентавров» – комбинацию электробуса и троллейбуса.

27 марта 2019 года на севере столицы начались испытания модели Škoda 27Tr. Если тесты пройдут удачно, этот троллейбус будет использован для перевода на электрический транспорт 140-го автобусного маршрута «Пальмовка» – «Чаковице» – «Мишковице».

«Длительное тестирование динамической подзарядки троллейбуса Škoda 30Tr доказало его преимущества. Маршрут номер 58 подтверждает, что нам удается технически и экономически обеспечивать пражским пассажирам регулярно действующий экологически чистый транспорт. В будущем мы планируем введение дополнительных троллейбусов, работающих на аккумуляторе, прежде всего, двухсекционных», – сообщил директор Транспортного управления Праги Петр Витовский.

Новый троллейбус оснащен электрическим обогревом и кондиционерами в кабине водителя и пассажирском салоне. Динамическая подзарядка этого транспортного средства позволяет ему использовать как прямое питание от контактной сети, так и движение с помощью аккумулятора там, где сложно или невозможно «кинуть» провода.

Катерина Айзпурвит
27-03-2019
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