В Прагу продолжают возвращаться троллейбусы

Первые троллейбусы появились в Праге в 30-е годы ХХ века и ходили по городу вплоть до 1972 года, когда их сеть было решено ликвидировать. Сегодняшний транспорт отличается от своих старших товарищей – новые троллейбусы способны проходить часть своего маршрута вообще без контактной сети. Можно сказать, они превратились в своего рода «кентавров» – комбинацию электробуса и троллейбуса.

27 марта 2019 года на севере столицы начались испытания модели Škoda 27Tr. Если тесты пройдут удачно, этот троллейбус будет использован для перевода на электрический транспорт 140-го автобусного маршрута «Пальмовка» – «Чаковице» – «Мишковице».

«Длительное тестирование динамической подзарядки троллейбуса Škoda 30Tr доказало его преимущества. Маршрут номер 58 подтверждает, что нам удается технически и экономически обеспечивать пражским пассажирам регулярно действующий экологически чистый транспорт. В будущем мы планируем введение дополнительных троллейбусов, работающих на аккумуляторе, прежде всего, двухсекционных», – сообщил директор Транспортного управления Праги Петр Витовский.

Новый троллейбус оснащен электрическим обогревом и кондиционерами в кабине водителя и пассажирском салоне. Динамическая подзарядка этого транспортного средства позволяет ему использовать как прямое питание от контактной сети, так и движение с помощью аккумулятора там, где сложно или невозможно «кинуть» провода.

