В Праге прошла международная конференция, посвященная 5G

Тщательный отбор поставщиков, взаимное доверие и сотрудничество - эти пункты были названы в качестве главных при внедрении мобильных сетей пятого поколения (5G) в ходе конференции «Prague 5G Security Conference», состоявшейся в конце прошлой недели в пражском Чернинском дворце, здании МИД ЧР. В мероприятии приняли участие представители 32 государств Евросоюза, НАТО, а также эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Чешское телекоммуникационное ведомство (ČTÚ) готовит аукцион на право использования частот 5G на осень текущего года, в ряде европейских государств продажа лицензий уже состоялась.
Мобильные сети пятого поколения по сравнению со своими предшественниками отличаются увеличенной пропускной способностью сети, исчисляемой в гигабайтах, сокращением отзыва устройства, а также более масштабным использованием коммуникации на уровне двух устройств, без участия человека. Планируется широко использовать 5G в сферах здравоохранения и автономного транспорта, а также в системах искусственного интеллекта и автоматизированных системах управления.
Согласно заключительному документу, мобильные сети 5G коренным образом повлияют на ход экономики и общества. С повышением уровня оцифровки стоит, однако, ожидать и увеличение рисков, связанных с кибернетическими атаками, которые могли бы иметь более сокрушительные последствия, чем в настоящее время.
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