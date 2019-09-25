В Праге может вырасти 135-метровый небоскреб

Об этом сообщила агентству ЧТК компания Trigema, которая заявила, что планирует завершить возведение в Праге 135-метровой башни в течение трех лет. При этом фирма не указывает, получено ли уже разрешение на строительство.

В настоящее время самым высоким зданием Чехии остается AZ Tower в Брно, высота которого составляет 111 метров. Среди жилых зданий первое место по высоте занимает 104-метровая V Tower в пражском районе Панкрац.

Председатель компании Trigemа Марцел Соурал сообщил о подготовке к возведению Top Tower: «Работа над проектом продолжается уже более двух лет, и прежде чем получить финальный вариант, мы перебрали восемь вариантов. За это время мы собирали и продолжаем собирать мнения специалистов, государственных структур и органов самоуправления, а также, разумеется, местных жителей».

Top Tower планируется связать с новой пешей зоной протяженностью около километра, которая ведет от станции метро Nové Butovice, через центральную Слунечни площадь до станции метро Hůrka.

В верхней части здания предусмотрена смотровая площадка, куда любой желающий сможет подняться на лифте. В здании будут размещаться квартиры для сдачи в аренду, а на нижних этажах — офисы и многофункциональный центр с висячим садом. На первых этажах планируются помещения под магазины, а под зданием – круглосуточный общественный подземный паркинг для всех желающих.

Председатель Trigemа Марцел Соурал напоминает, что башня будет находиться вне исторической охранной зоны Праги и за пределами территории, на которой запрещено высотное строительство. «Здание планируется поместить таким образом, что его не будет видно из большинства точек в центре столицы, и, таким образом, оно не исказит историческую панораму города», – подчеркивает Марцел Соурал.