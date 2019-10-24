В погоне за «старой Европой»

Валовой внутренний продукт (по паритету покупательной способности) на душу населения – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный год, в среднем одним человеком, и являющийся характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте – долларе США.

ОЭСР ежегодно обновляет список ведущих экономических держав мира. Данные за 2018 год были представлены в октябре. Как показала статистика, ВВП Чехии в минувшем году достиг 39 741 долларов США на душу населения и превысил соответствующий показатель Испании на 30 долларов. Отрыв еще одной страны Западной Европы от ЧР составляет менее 2 тыс., средний показатель по ЕС – 43,5 тыс. долларов.

Каковы основные причины экономического рывка Чехии? Экономисты называют два главных фактора.

Первый – высокие темпы экономического роста, обусловленные взвешенной денежной и фискальной политикой властей. Второй – замедление экономического развития стран «старой Европы». «В частности, Испания в середине десятилетия пережила банковский кризис, который привел к стагнации, продолжавшейся несколько лет. Но и после его преодоления темпы роста ВВП страны остаются низкими», - пояснил экономист компании Deloitte Давид Марек.

Следует отметить, что Чехия обогнала Испанию и в рейтинге конкурентоспособности крупнейших экономик мира, ежегодно составляемом Международным институтом управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD). Авторы рейтинга оценивали конкурентоспособность стран по 20 параметрам, разделенным на четыре категории: эффективность экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и развитость инфраструктуры. Чешская Республика заняла 33-е место, Испания – 36-е. Ниже ЧР расположились также Португалия (39) и Италия (44).